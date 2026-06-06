Seguridad viaria
Un accidente de tráfico daña mobiliario urbano en Lalín
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un accidente de tráfico ocurrido la pasada madrugada dejó daños en mobiliario urbano de Lalín. Todo apunta a que un vehículo impactó contra una isla de bancos situada en el cruce de la calle B con Pintor Laxeiro. Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar no había ningún vehículo, pero sí pudieron constatar los daños materiales ocasionados: la rotura de al menos un banco y de la valla de protección, así como el desplazamiento de una jardinera.
- Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
- Condenan a la CIG a pagar 15.000 euros a una trabajadora por negarle la reducción de jornada para el cuidado de sus dos hijos
- El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
- Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
- Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
- El Celta arrancará la próxima temporada con más espectadores en las gradas de Balaídos: el Concello de Vigo anuncia una importante novedad en el estadio
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- Profand deja ver por fin el viejo Banco de Galicia: la joya de Pacewicz reaparece en pleno centro de Vigo