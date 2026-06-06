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Un accidente de tráfico daña mobiliario urbano en Lalín

Restos del siniestro.

Restos del siniestro. / Emerxencias Lalín

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

Un accidente de tráfico ocurrido la pasada madrugada dejó daños en mobiliario urbano de Lalín. Todo apunta a que un vehículo impactó contra una isla de bancos situada en el cruce de la calle B con Pintor Laxeiro. Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar no había ningún vehículo, pero sí pudieron constatar los daños materiales ocasionados: la rotura de al menos un banco y de la valla de protección, así como el desplazamiento de una jardinera.

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