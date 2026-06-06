Praza do Concello
Os Abrentes celebran su Festival de Música Tradicional
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Redacción
Cerdedo
La Asociación Cultural Os Abrentes de Cerdedo celebrará hoy a las 20.15 horas su XII Festival de Música Tradicional, que en esta edición recupera el formato de sus inicios y se traslada a la Praza do Concello de Cerdedo, en un espectáculo al aire libre y de entrada gratuita.
En el escenario participarán las agrupaciones Os Gatiños de Portonovo, Lus de Keikoa, Os Trasnos de Doade y los propios anfitriones, Os Abrentes de Cerdedo, en una jornada dedicada a la música y la cultura tradicional gallega. El festival estará presentado por Malores Villanueva, que será la encargada de conducir el evento. Habrá servicio de bar a lo largo de todo el festival.
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