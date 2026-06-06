Mejora viaria
Más de 880.000 euros para obras en la carretera A Estrada-Forcarei
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redacción
A Estrada
La Diputación de Pontevedra ha adjudicado por más de 880.000 euros las obras de reposición del firme en la carretera provincial EP-7001, que une A Estrada y Forcarei. La actuación se desarrollará en un tramo de cerca de 12 kilómetros que discurren por el concello de A Estrada, donde se renovará el pavimento en los puntos más deteriorados y se aplicarán tratamientos para mejorar la adherencia, la comodidad de la circulación y la uniformidad de la calzada. Los trabajos incluirán también la reposición de la señalización horizontal.
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