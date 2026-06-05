Vila de Cruces organiza este verano la segunda liga local

El Concello de Vila de Cruces, junto con la empresa Discóbolo Galicia, organiza la segunda edición de la Liga Local de Fútbol 7 en el campo municipal O Camballón del 29 de junio al 31 de julio. Las inscripciones, abiertas del 15 al 22 de junio vía WhatsApp en el 617 409 895, tienen un coste de 60 euros por equipo, además de un seguro de accidentes de 20 euros por jugador. El torneo está destinado a nacidos en 2011 o antes, con plantillas de entre 8 y 14 integrantes. Las bases completas del torneo se encuentran en la web municipal de la localidad. El sorteo se realizará el 26 de junio en el gimnasio local y los partidos se disputarán de lunes a jueves de 21.00 a 23.00 horas. Las clasificaciones se publicarán en el pabellón de deportes cruceño y el equipo ganador obtendrá un premio de 200 euros para gastar en restaurantes locales.