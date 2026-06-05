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Vecinos de Oleiros visitan la capital dezana

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Habitantes de Oleiros visitaron Lalín dentro del programa Vén e Descubre! con la temática «Mirando ao Ceo». Los excursionistas siguieron la huella de figuras como Ramón Aller, Joaquín Loriga y Laxeiro.

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