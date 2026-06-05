Sondodance reunirá a más de 400 bailarines en A Estrada

La Praza do Concello de A Estrada acogerá este domingo, a partir de las 19.00 horas, la exhibición de fin de curso de la escuela de baile Sondodance. La cita reunirá a más de 400 bailarines de todas las edades que mostrarán el trabajo realizado durante el año en disciplinas como ballet clásico, ritmos latinos, bailes de salón, danza moderna, baile deportivo, break dance y zumba-fitness

Para facilitar la asistencia del público, se habilitarán asientos en la plaza. Además, durante los últimos días los distintos grupos están realizando ensayos en el escenario para adaptarse al espacio.

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Será la primera vez que Sondodance organiza este festival de forma independiente y contará con el apoyo de más de 30 patrocinadores. En años anteriores, esta exhibición se celebraba en el marco de las fiestas patronales de A Estrada.