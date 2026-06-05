Exhibición
Sondodance reunirá a más de 400 bailarines en A Estrada
La Praza do Concello de A Estrada acogerá este domingo, a partir de las 19.00 horas, la exhibición de fin de curso de la escuela de baile Sondodance. La cita reunirá a más de 400 bailarines de todas las edades que mostrarán el trabajo realizado durante el año en disciplinas como ballet clásico, ritmos latinos, bailes de salón, danza moderna, baile deportivo, break dance y zumba-fitness
Para facilitar la asistencia del público, se habilitarán asientos en la plaza. Además, durante los últimos días los distintos grupos están realizando ensayos en el escenario para adaptarse al espacio.
Será la primera vez que Sondodance organiza este festival de forma independiente y contará con el apoyo de más de 30 patrocinadores. En años anteriores, esta exhibición se celebraba en el marco de las fiestas patronales de A Estrada.
- Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
- Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que diseñó la prueba
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Revolución en las compras en Vigo: supermercados tradicionales empiezan ya a abrir los domingos
- Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo
- El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
- Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo