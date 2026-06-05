Los socialistas solicitan recuperar el convenio con Roteiros de Lalín

La portavoz del PSOE de Lalín, Alba Forno, pide al gobierno local que reconsidere la recuperación del convenio de colaboración con Roteiros de Lalín. Mantuvo un encuentro con el responsable del colectivo, José Luis Rodríguez Jácome, dentro de la ronda de contactos que los socialistas vienen realizando con entidades locales.

Forno se interesa por la situación de Roteiros tras la desaparición del convenio que mantenía con el Concello y que dejó de estar vigente en 2023. Considera que el colectivo está «abandonado por este Goberno», pese a que «ten moita actividade e dálle moita vida ao noso concello».

La edil socialista destaca el trabajo que realiza la entidad para mantener su programación y pone en valor su aportación a la promoción del patrimonio cultural, natural y arqueológico del municipio. También señala su papel en el cuidado de distintas zonas, al indicar que durante el desarrollo de las rutas realizan trabajos de roza.

Forno pregunta por la gestión del mantenimiento de dos de las cinco rutas homologadas. «Tres delas xa teñen entidades que se encargan de coidalas, pero hai dúas que é traballo do Concello, por iso nos preguntamos como están a xestionalas», señala.

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La portavoz socialista subraya que Roteiros cuenta con más de 50 personas federadas y resalta el seguimiento de sus actividades. «Vemos como as rutas da Alvariza ou a recén organizada en Camposancos tiveron un grande éxito, e iso é froito do seu gran traballo e da súa constancia por promocionar a nosa zona», afirma. Forno defiende que el impacto turístico de estas iniciativas «é evidente» y reclama recuperar la colaboración municipal con un colectivo que, según indica, precisa apoyo económico para desarrollar sus actividades anuales.