Silleda, o la feria donde todo marida

Está a punto de cumplir medio siglo de vida y, a poco que uno pasee por sus pabellones, la Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia siempre sorprende con novedades a distribuidores, al consumidor final y a los medios de comunicación. Todos disfrutamos además del buen hacer de futuros chefs de cocina como los del CIFP Paseo das Pontes, que este jueves nos sorprendían con fajitas de pollo satay o una forma diferente de comer churrasco.

La presencia de buena parte de empresas familiares es posible a través de las diputaciones. La de Córdoba, por ejemplo, recaló este año con una decena de productores de aceite, pero también de miel y de vino. Una de ellas es Bodegas Robles, de Montilla y que el año que viene llega a los 100 años, el doble que la Semana Verde. Su actual gerente, Francisco Robles Rubio, nos cuenta que «mi abuelo fundó la empresa, y espero que mi hijo Óscar la deje a sus biznietos». Sus viñedos no conservan cepas centenarias, pero sí caldos con un siglo de historia, como el mejor vino dulce del año 2025, elaborado con la variedad de uva pedro ximénez y que obtuvo este distintivo por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Es uno de los galardones más recientes de una larga lista que reconoce la decisión que tomó esta bodega a finales de los años 90, al pasar toda su producción a ecológica. ¿Por qué? «Por una necesidad de hacer un producto diferente y porque la tendencia de los vinos andaluces iba a la baja».

Francisco Robles y su hijo Óscar, de Bodegas Robles. / Bernabé / Javier Lalín

Sus viñedos son visitables, no solo por iniciativa de la propia empresa, sino porque en 2016 el Ministerio de Turismo le distinguió en los III Premios de Enoturismo 'Rutas del Vino de España'. A este galardón se suma en 2018 el Premio Agronómico de Andalucía y en el presente 2026 el Premio a la Excelencia Agroalimentaria que concede la Escuela Oficial de Agrónomos de Andalucía, entre otros. «Al final, una decisión que tomamos por una cuestión económica se transformó en nuestra forma de vivir», que no es otra que aplicar la del sentido común a la hora de cultivar. «Nuestro progreso pasa irremediablemente por el regreso» a la filosofía agroganadera de antaño, zanja. Y pone como ejemplo cómo tratar un resfriado: en lugar de curarnos con zumos, que lleva más tiempo pero es más sano, lo fácil es recurrir al Camoxyl 500. Por eso, Robles recomienda al agricultor que, ante un problema en sus cultivos, opte antes por una solución natural que por fungicidas.

Bodegas Robles trabaja con uva pedro ximénez y, en un porcentaje inferior, con blanca Verdejo. La variedad pedro ximénez permite, además, probar en Silleda "el mejor vermú de España con una receta andalusí del siglo XII" y que emplea hierbas y frutas cultivadas en las propias fincas de la bodega: o bien canela, romero, tomillo, clavo, lavanda y azahar, o bien lima, limón, naranja amarga y mandarina. Al preguntarle por qué el vermú vuelve a estar de moda, Francisco Robles es muy claro: en su momento, cuatro grandes marcas coparon el mercado pero a base de ofrecer producto de calidad mediocre, y ahora las bodegas más pequeñas elevan su calidad empleando plantas de su zona que, así, aportan identidad. Sobre su relación con la feria de Silleda, el gerente de esta bodega explica que «ya mi padre venía al certamen, y es necesario que mantengamos contacto con el consumidor final, porque siempre nos dice por dónde debemos ir». Y hay otro motivo: las barricas de esta firma cordobesa son de roble, de roble americano pero también de castaño gallego.

Paco Rubio, comercial de Quemaíto. / Bernabé / Javier Lalín

No son los 100 años de Bodegas Robles, pero sí 26 los que lleva la marca Quemaíto ofreciendo carajillos con una receta del bisabuelo de los actuales propietarios. Su comercial, Paco Rubio, admite que los primeros años en la feria de Silleda «fueron difíciles, porque Galicia es una tierra de licores fuertes», y Quemaíto lleva es suave por la canela, los cítricos, el azúcar tostado y un surtido de especias como clavo, anís, cúrcuma, jengibre y pimienta. Rubio explica que es un licor digestivo, con un gran mercado en los Estados Unidos, con un comprador que distribuye en 75 licorerías y una clientela "que quiere tomarse dos o tres copas y salir recto del local" gracias a la baja graduación de este licor.

Fernando Calviño con los productos de Celtaporc. / Bernabé / Javier Lalín

Ya sea con un vermú, un vino tinto o blanco (quítense de la cabeza que uno marida solo con carnes y el otro con pescado) o con un carajillo, siempre combina una tapa o ración. Puede ser en el salón, en una terraza con amigos o en las casas cápsula de una firma ourensana. Pero empecemos. Y voy a proponerles dos soluciones gallegas para la tapa y la estancia. Fernando Calviño, al frente de Celtaporc, presenta en esta edición de la Semana Verde "salchichón e chourizo con carne de rubia galega e porco celta. Empregamos o magro de porco coa carne de vaca», una iniciativa pionera en Galicia y que surgió como alternativa para aprovechar la carne de vaca de su carnicería de Boqueixón de una forma diferente a la tan recurrida hamburguesa. En su stand, Celtaporc también ofrece cachucha prensada, que puede consumirse como fiambre pero también en platos de cuchara como alubias o lentejas.

Aarón y José Manuel Iglesias, ante una casa cápsula. / Bernabé / Javier Lalín

Calviño acude por cuarto año a la feria de Silleda, y en el caso de José Manuel Iglesias son ya 10. Primero, como empresa vinculada a iluminación solar, y este año, bajo el nombre de Casas da Costa muestra casas cápsula de lujo, fabricadas en China y que el cliente puede personalizar en función de sus necesidades: con una o dos habitaciones, con cocina e incluso de dos alturas. La demanda se concentra en hoteles que precisan segunda habitación para sus clientes, pero también entre particulares. "Empregamos materiais ignífugos, anti-terremoto e insonorizados. Funciona con domótica e as portas poden abrirse dende o móbil", explica José Manuel Iglesias. Y lo mejor de todo: desde el contrato hasta que uno recibe el pedido (ya montada o no) pueden pasar solo 90 días.