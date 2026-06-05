Dinamización comercial
Pontiñas celebra hoy su Noite Branca con compras, ocio y sorteos
Ofrece descuentos, actividades para todos los públicos y entradas para O Son do Camiño
Redacción
Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis celebra este viernes, 5 de junio, una nueva edición de su tradicional Noite Branca, una de las citas destacadas de su calendario anual. La jornada se desarrollará entre las 17.00 y las 22.00 horas y combinará promociones especiales en los establecimientos con actividades de ocio, cultura, deporte y gastronomía para todos los públicos.
Durante la tarde, los visitantes podrán beneficiarse de descuentos y ofertas en las tiendas del centro, en una iniciativa pensada para dinamizar la actividad comercial y ofrecer una experiencia completa a los clientes. La programación incluirá un market de moda de la mano de Miss Estilos, la inauguración de la exposición del taller de pintura de la Asociación Cultural e Veciñal Fonte de Lalín de Arriba, actividades deportivas con el Club Rugby Coreti Lalín, una clase abierta de jazz teatral, música en directo e hinchables para los más pequeños.
La propuesta se completará con diferentes degustaciones gastronómicas a lo largo de la tarde. Entre ellas destaca la participación de Amayogurt, que se suma a la Noite Branca con una iniciativa especialmente dirigida a los más golosos.
Uno de los principales atractivos será el sorteo de entradas para O Son do Camiño, en el que participarán todas las personas que realicen compras durante la jornada. El festival está considerado una de las grandes citas musicales del noroeste peninsular.
Con esta acción, el centro busca impulsar el comercio local, favorecer la afluencia de visitantes y reforzar su papel como punto de encuentro para los vecinos de Lalín y su entorno. Continúa así apostando por una programación que combina comercio, cultura, deporte y ocio, contribuyendo a la dinamización social y económica de la comarca.
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