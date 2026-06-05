Pontiñas celebra hoy su Noite Branca con compras, ocio y sorteos

Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis celebra este viernes, 5 de junio, una nueva edición de su tradicional Noite Branca, una de las citas destacadas de su calendario anual. La jornada se desarrollará entre las 17.00 y las 22.00 horas y combinará promociones especiales en los establecimientos con actividades de ocio, cultura, deporte y gastronomía para todos los públicos.

Durante la tarde, los visitantes podrán beneficiarse de descuentos y ofertas en las tiendas del centro, en una iniciativa pensada para dinamizar la actividad comercial y ofrecer una experiencia completa a los clientes. La programación incluirá un market de moda de la mano de Miss Estilos, la inauguración de la exposición del taller de pintura de la Asociación Cultural e Veciñal Fonte de Lalín de Arriba, actividades deportivas con el Club Rugby Coreti Lalín, una clase abierta de jazz teatral, música en directo e hinchables para los más pequeños.

La propuesta se completará con diferentes degustaciones gastronómicas a lo largo de la tarde. Entre ellas destaca la participación de Amayogurt, que se suma a la Noite Branca con una iniciativa especialmente dirigida a los más golosos.

Uno de los principales atractivos será el sorteo de entradas para O Son do Camiño, en el que participarán todas las personas que realicen compras durante la jornada. El festival está considerado una de las grandes citas musicales del noroeste peninsular.

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Con esta acción, el centro busca impulsar el comercio local, favorecer la afluencia de visitantes y reforzar su papel como punto de encuentro para los vecinos de Lalín y su entorno. Continúa así apostando por una programación que combina comercio, cultura, deporte y ocio, contribuyendo a la dinamización social y económica de la comarca.