Las mesas de negocio de Turexpo y Salimat generan más de 3.700 citas y resultados

Los certámenes Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, y Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat, son dos de los eventos que acoge la Semana Verde y que, dentro de su vertiente más profesional, en sus dos primeras jornadas (continuarán este sábado y domingo) acogieron más de 3.700 reuniones en las mesas de negocio. En ellas más de 290 empresas y entidades mostraron sus propuestas a 63 operadores alimentarios y turísticos de 21 países distintos.

En concreto, la Bolsa de Contratación de Turexpo Galicia volvió a convertirse en una efectiva plataforma comercial para el sector, con la celebración de más de 2.500 reuniones, para las que cuenta con el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia. En estos encuentros 160 empresas tuvieron la oportunidad de mostrarles sus propuestas a 32 touroperadores de 12 países (dos más que el año pasado): Alemania; Brasil; Estados Unidos; España; Irlanda; Finlandia; Indonesia; México; Portugal; Polonia; Reino Unido y Suiza. La mayor parte son agencias tradicionales o de 'incoming', es decir, agencias de receptivo especializadas destino España y Portugal que trabajan para emisores de otros mercados. Buscan variedad de opciones, desde turismo gastronómico hasta sostenible o educativo y, sobre todo, turismo religiosos y Camino de Santiago, dado que 2027 será Ano Xacobeo.

Visitantes, junto a maquinaria en el paseo central. / Bernabé/Javier Lalín

Estos touroperadores coinciden en el gran volumen de contactos que pudieron realizar en una feria como Turexpo, en comparación con eventos de mayores dimensiones pero que no son tan efectivos en este sentido. En cuanto a las empresas que participaron en la Bolsa de Contratación, indican que sus expectativas son altas y agradecen la disponibilidad de dicha plataforma de negocio.

Honduras y Grupo Cuevas

En cuanto al Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat, en sus Encuentros Internacionales de Compradores se llevaron a cabo casi 1.200 reuniones en las que más de 130 empresas mostraron sus productos a 31 importadores y distribuidores alimentarios de 15 naciones: Austria; Bélgica; Canadá; Colombia; España; Emiratos Árabes; Estados Unidos; Irlanda; México; Panamá; Reino Unido; República Checa; Rumanía; Suiza y, como debutante, Honduras. La organización indica que este año aumentó el peso de los compradores internacionales, con 26 firmas, mientras que las cinco restantes corresponden a las cadenas de distribución españolas o con presencia en el país: Carrefour, Gadisa, El Corte Inglés, Lidl y. por primera vez, el Grupo Cuevas.

A estas mesas de negocio se añade un pequeño viaje de familiarización que durante el fin de semana les permitirá conocer enclaves de Rois, Cambados, Meis, Ribadumia y Compostela.

Participantes en una demostración de cocina. / Bernabé / Javier Lalín

Al margen de estos encuentros profesionales, la segunda jornada de la Semana Verde mantuvo su amplia propuesta de actividades de ocio y formativas para el público en general. Dentro de Salimat, las sesiones de cocina en vivo se centraron en las catas de la Consellería do Mar, mientras que la Feira de Caza e Pesca, Fecap, puso en marcha actividades para los escolares, como demostraciones de agility, muestras de huellas de especies cinegéticas o talleres de pintura. Para un público más adulto, el XXVII Monográfico Porcino abordó la evolución del sector a escala española e internacional, así como el impacto de la peste porcina africana. Hubo, además, otras conferencias sobre las redes de sensores para el secado-maduración de la carne o las estrategias innovadoras en el área vitivinícola.