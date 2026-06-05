Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica PAUFuga de PovisaCaso PitanxoPremios Zona FrancaTurno de oficioArándanos OurenseJavi Rodríguez
instagramlinkedin

Centro gerontológico

Los mayores de Silleda disfrutan de una visita a la Semana Verde

Los mayores de Silleda disfrutan de una visita a la Semana Verde |

Los mayores de Silleda disfrutan de una visita a la Semana Verde | / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Usuarios de la Residencia de Maiores de Silleda vivieron una jornada especial al visitar la Feira Semana Verde de Galicia. Junto al personal del centro, recorrieron los pabellones disfrutando de la gastronomía, la artesanía y las exposiciones de ganado. Esta salida promueve el envejecimiento activo, la socialización y el reencuentro de los mayores con la cultura del entorno rural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents