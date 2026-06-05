Centro gerontológico
Los mayores de Silleda disfrutan de una visita a la Semana Verde
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Usuarios de la Residencia de Maiores de Silleda vivieron una jornada especial al visitar la Feira Semana Verde de Galicia. Junto al personal del centro, recorrieron los pabellones disfrutando de la gastronomía, la artesanía y las exposiciones de ganado. Esta salida promueve el envejecimiento activo, la socialización y el reencuentro de los mayores con la cultura del entorno rural.
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