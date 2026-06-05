Martínez Otero, desde A Estrada para el mundo

La portavoz del BNG, Ana Pontón, visitó las instalaciones de la firma estradense Martínez Otero, en un acto en el que presentó sus propuestas en materia industrial, que pasan por aumentar la inversión en I+D+i hasta alcanzar el 2,5 % del PIB y crear instrumentos financieros para apoyar a las empresas. El lugar elegido para esta visita no fue casual. «Martínez Otero está demostrando como desde un lugar como A Estrada se poden facer proxectos de excelencia e ter un recoñecemento tanto dentro de Galiza como a nivel internacional», destacó, felicitando tanto a la dirección como a sus trabajadores por demostrar «a capacidade e a potencialidade que temos cando confiamos nas nosas propias posibilidades».

Aprovechando su visita y el tour por sus instalaciones que organizaron para ella en Martínez Otero nos colamos en una comitiva en la que nos acompañan cargos como Jesús Durán, Anxo Diéguez o Beatriz Gómez. Lo cierto es que MO necesita poca presentación en su casa. Sus orígenes se remontan a 1942, cuando María Martínez fundó una empresa que, a día de hoy, sigue siendo una compañía de propiedad familiar. María Martínez enviudó a una edad muy temprana y tuvo que sacar adelante sola a sus cuatro hijos pequeños. Con gran visión empresarial, creó un taller de ebanistería y carpintería dedicado a la fabricación artesanal de mobiliario.

Ana Pontón y la diputada Ariadna Fernández, durante su visita a la fábrica.

Según reza en el dossier de casi 100 páginas que nos entregan, «en una época especialmente difícil, supo apoyarse en su espíritu emprendedor y su capacidad de superación para construir un negocio de éxito». Con el paso de los años, y bajo el liderazgo de la tercera generación de la familia, la empresa se ha diversificado y evolucionado hasta convertirse en un gigante del sector contract.

En resumen, Martínez Otero es «un referente», como afirmó ayer Pontón, al que A Estrada, Galicia y España se le fueron quedando pequeñas de manera progresiva en medio de un crecimiento y una modernización siempre avivada por el inconformismo familiar. Hoy, aquel taller creado por María Martínez es considerado una compañía puntera en el sector del contract –lo que vendría siendo diseño, fabricación e instalación integral de equipamientos de interiorismo– a nivel mundial.

Esa internacionalización se nota en sus instalaciones, en sus proyectos e incluso en sus formas. Y es que la compañía presidida por Alejandro Valladares es poco dada a las concesiones públicas, así que disfrutamos del paseo por unas instalaciones listas para revista, en las que cada detalle, desde el más pequeño al más grande, está cuidado con mimo. También nos encontramos «juguetes» nuevos, como el robot capaz de gestionar solo un almacén de tableros, que contrastan con trabajos que todavía se siguen haciendo con un toque más artesanal.

Equipo directivo de Martínez Otero con Beatriz Gómez | Directora Comercial Marine, Gonzalo Vallejo | Director General Adjunto, Luis Pascual | Director Comercial Internacional, Alejandro Durán | Director de IT, Jesús Durán | Director Oficina Técnica, Manuel Temes | Director Comercial Corporativo, Maria José Alasa | Responsable de Nuevos Negocios, y Anxo Dieguez | Director General / Cedida

Y en medio de todo esto, gente, mucha gente. Aunque Martínez Otero se mueva ya a nivel global —han trabajado en grandes y reconocibles proyectos por todos el mundo– e incluso tenga centros de producción en la República Dominicana y en Marruecos, a nadie se le escapa que, para su pueblo, es uno de los principales referentes económicos. Lo es por la gran cantidad de vecinos que trabajan en este centro en sus diferentes áreas –no pregunten la cifra exacta porque en los cien folios de dossier no aparece– pero también por el trabajo que generan para un importante número de empresas de la zona de una manera indirecta.

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«O futuro de Galiza pasa por xerar industrias que aposten pola innovación e poñan en valor todos os procesos produtivos pechando ciclos aquí», sentenció Pontón a su paso por A Estrada. Si a eso le añade un poco de raíces, familia y un toque de ambición, ya tendrá un cóctel perfecto.