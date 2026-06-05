Una línea larga y un árbol caído causan cortes de luz en Vilatuxe

Los microcortes de luz en Vilatuxe no se deben a una avería fija. Según informan desde Naturgy, el problema es que la línea aérea es muy larga (llega hasta Soutelo de Montes) y cualquier roce de ramas o aves provoca estos cortes intermitentes. Por otra parte, las interrupciones del miércoles tuvieron un motivo ajeno: la caída de un árbol sobre el tendido en Cercedo-Cotobade. Al realizar las maniobras de localización de la avería y recuperación del servicio eléctrico, se acabaron registrando varios microcortes de forma colateral en Vilatuxe.