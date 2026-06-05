Playa fluvial de Vilatuxe
Lalín repara las piedras dañadas en el puente de Pozo do Boi
La brigada municipal de obras de Lalín ha finalizado los trabajos de reposición de las piedras dañadas en el puente de Pozo do Boi, en la parroquia de Vilatuxe. La intervención permitió sustituir las piezas deterioradas por otras de características similares, con el objetivo de mantener la integración estética de la infraestructura y respetar su apariencia tradicional.
La actuación se llevó a cabo tras detectarse la rotura de varias piedras, unos daños que el Concello atribuye al paso de maquinaria pesada por el puente. Con estos trabajos, el gobierno local busca reforzar la conservación y la seguridad de la estructura, así como recuperar los elementos afectados durante los últimos meses.
Además, el Concello prevé instalar en los próximos días una señal para limitar el tonelaje de la maquinaria pesada que puede atravesar la infraestructura. La medida pretende evitar nuevos desperfectos y contribuir a la preservación del puente de Pozo do Boi.
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