A Estrada se prepara para degustar 5.000 litros de sidra y 17 tapas y raciones elaboradas por la hostelería local

La Feira da Sidra de A Estrada volverá a reunir este sábado a una amplia representación de la hostelería y de las panaderías estradenses en la Praza do Concello, donde se instalarán los distintos puestos de degustación dentro del recinto del evento.

Los asistentes podrán acompañar la sidra con una variada oferta gastronómica elaborada por establecimientos locales. Candil de Silvia ofrecerá una tabla de queixos como ración y el bocadillo Silvia como tapa. Tapería O Lar participará con un bocadillo de xamón asado en formato ración y una tortilla como tapa. Por su parte, Velis Nolis Bistro servirá mexillóns con vinagreta de sidra tanto en tapa como en ración, además de fideua de choco y lagostinos en ambos formatos y kokotxas con pochas como ración.

A Lacena da Chucha presentará fabada y ensaladilla rusa, disponibles tanto en tapa como en ración. Restaurante Río Liñares apostará por un bocadillo pulled pork en ambas modalidades, mientras que Cafetería Malo Será ofrecerá una tapa de fajitas de pollo.

Entre las panaderías participantes, A Fogaza preparará un bolo preñado, mientras que A Casa do Pan pondrá a disposición del público una empanadilla de carne y una torta de mazá. Completan la propuesta gastronómica Cafetería Scala, con tortilla con queixo e cebola caramelizada y tortilla con chorizo, y A Riala Taberna, que elaborará arroz con cogumelos.

Venta anticipada

La organización informa de que los tickets para las degustaciones ya se encuentran a la venta en cada uno de los establecimientos participantes. El precio será de 4 euros para las tapas y de 7 euros para las raciones. Todas las propuestas podrán degustarse en la propia Praza do Concello durante una jornada que volverá a combinar gastronomía local, productos de proximidad y la promoción de la sidra como uno de los principales atractivos de la feria.

La organización de la XIII Feira da Sidra de A Estrada recuerda que hoy viernes es el último día para adquirir de forma anticipada los vasos oficiales de degustación. A falta de una jornada para cerrar las ventas, ya se ha alcanzado el 50 % de los 4.000 vasos disponibles. Cada vaso tiene un precio de 9 euros y permite degustar libremente las sidras presentes en el evento. Los organizadores animan a los asistentes a realizar la compra anticipada para evitar colas durante la celebración de la feria.