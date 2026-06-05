Europa reconoce la Escola de Emprego Xuvenil de A Estrada como ejemplo de inserción laboral en el rural

La Escola de Emprego Xuvenil de A Estrada, desarrollada en el marco del proyecto Vives Aprende Xuvenil Galicia por Acción Contra el Hambre en colaboración con el Concello, ha recibido un importante reconocimiento a nivel europeo por su contribución a la inserción laboral de jóvenes en el medio rural.

La iniciativa ha sido incorporada a la base de datos de Interreg Europe, una de las principales plataformas europeas para el intercambio de experiencias entre administraciones y responsables políticos. Tras su evaluación, un experto independiente la calificó como una buena práctica europea por ofrecer una respuesta integral a los desafíos que afrontan los jóvenes que ni estudian ni trabajan en entornos rurales.

El informe destaca especialmente una metodología que combina formación técnica, orientación laboral, tutorías personalizadas, apoyo al bienestar emocional y experiencias de aprendizaje en empresas. Asimismo, subraya la implicación del tejido empresarial local para adaptar la formación a las necesidades reales del mercado de trabajo y facilitar la contratación de los participantes.

La experiencia fue presentada por la Fundación Galicia Europa y se desarrolló en A Estrada, un municipio marcado por el envejecimiento demográfico y por el desajuste entre la cualificación de parte de la juventud y las demandas de las empresas.

Los resultados obtenidos reflejan el impacto del programa. Casi seis de cada diez participantes, (59,6 %), lograron acceder a un empleo tras su paso por el proyecto, mientras que más de tres de cada cuatro, (78,57 %), obtuvieron una cualificación profesional. Además, el 100 % actualizó su currículo, el 80 % se registró en plataformas de búsqueda de empleo y un 15,8 % decidió continuar sus estudios o ampliar su formación una vez finalizada la iniciativa.

Los responsables del programa también destacan mejoras significativas en competencias transversales como la comunicación, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la autoconfianza, aspectos cada vez más valorados por las empresas.

Objetivo cumplido

En conjunto, Vives Aprende superó ampliamente los objetivos previstos, alcanzando el 309 % de la meta fijada para la inserción laboral y beneficiando directamente a 34 jóvenes y a sus familias. La concejala de Emprego, Lucía Seoane, valoró el reconocimiento europeo como una prueba de que la colaboración entre administraciones, entidades sociales y empresas puede generar oportunidades reales para que la juventud desarrolle su proyecto de vida en el rural.