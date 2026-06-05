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A Estrada oferta cinco plazas de empleo

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El Concello de A Estrada aprueba la oferta de empleo público 2026 con plazas de técnico/a de administración general, arquitecto/a técnico/a, policía por movilidad, operario/a y arquitecto/a laboral.

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