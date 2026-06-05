A Estrada y Lalín añaden 158 plazas y otros siete itinerarios formativos

La Xunta de Galicia reforzará la Formación Profesional en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes durante el curso 2026/2027 con nuevas titulaciones y especializaciones en los institutos Antón Losada Diéguez de A Estrada y Laxeiro de Lalín.

En el IES Antón Losada Diéguez se incorporará el ciclo superior de Deseño e Amoblamento, con 22 plazas tanto en FP Dual General como en FP Dual Intensiva. Además, ampliará su oferta con el máster de Ciberseguridade en Contornos das Tecnoloxías da Información, con 30 plazas, y el curso de Mantemento de Vehículos Híbridos e Eléctricos, con 20 plazas.

Por su parte, el IES Laxeiro ofertará el ciclo superior de Automoción en modalidad de FP Dual Intensiva, con 22 plazas. También sumará el máster de Modelaxe da Información da Construción, con 20 plazas, y un título de alta especialización vinculado a Construcións Metálicas y a la oferta parcial de Proxectos de Obra Civil, con 22 plazas.

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En Galicia, la oferta de FP alcanzará las 50.244 plazas, lo que supone un incremento de 1.080 respecto al curso anterior. Sin embargo, en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes se ofertarán 801 plazas para el próximo curso, ocho menos que las 809 disponibles actualmente, pese a la incorporación de nuevas enseñanzas en ambos centros educativos.