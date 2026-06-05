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Curso de fruticultura ecolóxica na Estrada

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Curso gratuíto na Estrada de iniciación á fruticultura ecolóxica, dirixido a persoas autónomas e desempregadas. Celebrarase os días 11 e 18 de xuño, 24 de setembro e 29 de outubro, de 15:30 a 19:30 horas no SLG. Inscricións por email e teléfono.

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