La comunidad educativa de A Estrada traslada sus reclamaciones al pleno

La comunidad educativa del Concello de A Estrada intervino en el pleno municipal al amparo del Reglamento de Participación Ciudadana y en el marco del debate de una moción sobre el IES Manuel García Barros, con el objetivo de trasladar una radiografía de la situación actual de la enseñanza pública en el municipio y plantear sus principales demandas.

La intervención la llevó a cabo una madre en representación de un grupo formado por familias, alumnado y profesorado de los nueve centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria de A Estrada, que continúan trabajando de forma conjunta tras la multitudinaria movilización en defensa de la enseñanza pública celebrada el pasado 6 de mayo.

La comunidad educativa considera que la situación de la enseñanza pública en A Estrada «necesita mejorar» e identifica tres prioridades fundamentales: «el refuerzo del personal docente y especialista para atender adecuadamente la diversidad del alumnado, la mejora de las infraestructuras educativas y una planificación más racional de la escolarización que contribuya a un mayor equilibrio entre los distintos centros del municipio».

Un momento del pleno. / Bernabé/Javier Lalín

Durante la intervención se expusieron ejemplos concretos de las dificultades que afrontan los centros estradenses, entre ellas la «insuficiencia de profesorado de apoyo y especialistas, la existencia de centros con elevadas ratios, las necesidades de mantenimiento y actualización de las instalaciones educativas y los desequilibrios provocados por la evolución de la matrícula y por la actual distribución del alumnado».

Desde la comunidad educativa estradense señalaron que la necesidad más urgente detectada en los centros de cara al próximo curso 2026-2027 es la dotación de personal docente y especialista suficiente para atender adecuadamente las necesidades del alumnado. Con este objetivo, defenderá que los nueve centros educativos del municipio coordinen durante los meses de junio y julio una petición común de personal ante la Jefatura Territorial de la Consellería de Educación, basada en las necesidades reales de los centros estradenses.

En este sentido, recordaron que el alcalde de A Estrada se comprometió ya en una reunión previa a apoyar y defender ante la Jefatura Territorial las necesidades de personal que sean planteadas de manera conjunta por los centros educativos del municipio.

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Familias, profesorado y alumnado consideran que la colaboración entre la administración local y la comunidad educativa es fundamental para «garantizar una educación pública de calidad y responder a las necesidades actuales y futuras del alumnado estradense».