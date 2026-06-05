El centro ecuestre Vía da Prata reabre este sábado el club hípico de Mouriscade

El club hípico Juan Oliveira de Mouriscade inicia una nueva etapa. El centro ecuestre Vía da Prata, que dirige Joaquín Haba, celebrará este sábado, 6 de junio, la inauguración de las instalaciones, que reabren tras la adjudicación de su gestión por parte del Concello de Lalín y después de acometer algunas obras necesarias para su puesta a punto.

La jornada de puertas abiertas permitirá a las personas interesadas conocer la nueva oferta equina del centro en dos turnos: de 12.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas. La reapertura supone la recuperación de la actividad en unas instalaciones municipales que llevaban tiempo pendientes de volver a prestar servicio.

Por otro lado, la junta de gobierno local abordó en su última sesión las alegaciones presentadas por el Centro Ecuestre Vía da Prata en relación con el contrato privado de alquiler de las instalaciones anexas y la parcela circundante del club hípico Juan Oliveira, firmado el pasado 24 de marzo entre el Concello y la entidad adjudicataria. Esta alegó que la oferta económica presentada, de 18.000 euros, se había planteado para la totalidad de la duración del contrato —tres años y un mes, excluido el período de carencia— y no como una cuantía anual. También defendió que la otra propuesta presentada en el procedimiento, de 19.000 euros, seguía el mismo criterio interpretativo.

Tras dar audiencia a las demás personas interesadas en la licitación, sin que constasen alegaciones, el Concello aceptó la solicitud del centro ecuestre. El acuerdo sostiene que la modificación no altera el resultado de la adjudicación ni lesiona intereses de terceros, al considerar que el precio tenía un peso limitado en la valoración global del procedimiento. El gobierno fija así el nuevo precio anual del alquiler en 4.824,66 euros más 1.013,19 euros de IVA, lo que suma un total de 5.837,85 euros al año. El Concello ordena también redactar un nuevo contrato que formalice los nuevos términos económicos.

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El gobierno local justifica la corrección en la función social de las instalaciones deportivas y en la necesidad de garantizar su uso y mantenimiento. El expediente advierte de que mantener un precio erróneo o desproporcionado podría abocar a la resolución del contrato o al abandono del servicio por inviabilidad financiera, lo que provocaría que las instalaciones continuasen cerradas.