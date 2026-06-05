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Carlos Solla presenta libro sobre mitoloxía

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O autor e investigador Carlos Solla presenta o libro «Andrómenas e credos. Suma mitolóxica de Cerdedo e Montes», organizada poola Asociación Vagalumes hoxe ás 20.30 no MOME da Estrada con faladoiro posterior sobre mitos e lendas.

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