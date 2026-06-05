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Aumenta la ciberdelincuencia en Lalín y A Estrada, con 87 infracciones en el primer trimestre

La capital dezana registra un incremento del 28,3% en infracciones penales, mientras que la de Tabeirós las reduce un 6,5% entre enero y marzo

Los robos con fuerza en domicilios se disparan en ambos municipios, mientras que los hurtos descienden en Lalín y se mantienen en A Estrada

Un guardia civil imparte una charla a mayores en A Bandeira.

Un guardia civil imparte una charla a mayores en A Bandeira. / Bernabé / Javier Lalín

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

La criminalidad registrada en los dos municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes que figuran en el balance del Ministerio del Interior —Lalín y A Estrada— aumentó en el primer trimestre del año, aunque con una evolución muy distinta en cada concello. Entre enero y marzo del 2026, ambos sumaron 246 infracciones penales, frente a las 221 contabilizadas en el mismo período de 2025. El incremento conjunto es del 11,3%.

El ascenso se explica exclusivamente por Lalín, donde las infracciones penales pasaron de 113 a 145 en un año, lo que supone un crecimiento del 28,3%. A Estrada, por el contrario, redujo sus cifras: de 108 infracciones en el primer trimestre de 2025 bajó a 101 en el arranque del 2026, un 6,5% menos.

La serie reciente muestra que Lalín vuelve en el 2026 al nivel del 2022, cuando también había registrado 145 infracciones en el primer trimestre. Desde entonces había encadenado tres descensos: 122 en el 2023, 118 en el 2024 y 113 en el 2025. A Estrada presenta una evolución diferente: tras los 136 casos del primer trimestre del 2022, cayó a 80 en el 2023 y repitió esa cifra en el 2024, antes de subir a 108 en el 2025 y moderarse hasta 101 en el 2026.

Crece la ciberdelincuencia

Por grandes bloques, Lalín registra subidas tanto en la criminalidad convencional como en la ciberdelincuencia. La primera pasó de 80 a 100 hechos, un 25% más, mientras que las infracciones cometidas en o por medio ciber aumentaron de 33 a 45, un 36,4%. En A Estrada, en cambio, la criminalidad convencional bajó de 74 a 59 casos, un 20,3% menos, pero la cibercriminalidad subió de 34 a 42, un 23,5% más.

La ciberdelincuencia gana peso en el balance conjunto. Lalín y A Estrada acumularon 87 infracciones de este tipo en el primer trimestre del 2026, frente a 67 un año antes. La mayoría corresponden a estafas informáticas: 34 en Lalín y 41 en A Estrada. En el caso estradense, este apartado concentra ya más de cuatro de cada diez infracciones penales registradas en el municipio durante el período analizado.

Menos hurtos y más robos con fuerza

En los delitos contra el patrimonio, los hurtos bajaron en Lalín, de 24 a 17, y se mantuvieron en A Estrada, con 12 casos. Sin embargo, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones aumentaron en ambos municipios: de 2 a 10 en Lalín y de 2 a 5 en A Estrada. En el subconjunto de robos con fuerza en domicilios, Lalín pasó de 1 a 6 y A Estrada de 1 a 4.

El balance no recoge homicidios, asesinatos consumados, tentativas de homicidio ni secuestros en ninguno de los dos municipios durante el primer trimestre. Sí figuran delitos contra la libertad sexual: Lalín pasa de 0 a 3 y A Estrada refleja 2 casos, aunque en este último municipio los dos corresponden a agresiones sexuales con penetración, frente a ninguno en el mismo período del año anterior.

En tráfico de drogas, la evolución también es dispar. Lalín se mantiene sin casos en el primer trimestre, mientras que A Estrada pasa de 5 en 2025 a ninguno ahora.

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Los datos deben leerse con cautela por tratarse de cifras trimestrales y, por tanto, sujetas a variaciones importantes cuando se manejan volúmenes pequeños. Además, el propio Ministerio del Interior advierte de que las cifras del balance son provisionales y están pendientes de consolidación.

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