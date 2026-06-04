La vivienda nueva representa solo el 5% de las ventas en el último lustro, sin operaciones en cuatro concellos de Deza y Tabeirós

La vivienda nueva tuvo un peso muy reducido en el mercado inmobiliario de Deza y Tabeirós-Montes en el último lustro, cuando se cerraron 2.696 transacciones, de las que solo 138 correspondieron a inmuebles nuevos. La obra nueva representó así apenas el 5,1 % del total. Los datos reflejan un mercado claramente dominado por la segunda mano, con una presencia limitada de promociones nuevas y una actividad constructiva muy concentrada en solo unos pocos concellos. El mayor volumen absoluto de vivienda nueva se registró en Lalín, con 74 operaciones en este espacio temporal. El municipio dezano fue también el principal mercado inmobiliario, con 1.129 transacciones totales. Pese a ese liderazgo, el peso de la obra nueva fue moderado: las 74 compraventas de hogares nuevos supusieron el 6,6 % del total. Es decir, incluso en el concello con más actividad y mayor número de operaciones de este tipo, más de nueve de cada diez transmisiones correspondieron a vivienda de segunda mano.

A Estrada presentó una situación similar, aunque con un peso relativo algo superior. El municipio contabilizó 701 transacciones, de las que 54 fueron para hogares a estrenar. La obra nueva representó el 7,7 % del total, el porcentaje más alto entre los concellos. A Estrada se situó así por detrás de Lalín en número absoluto de operaciones nuevas, pero por delante en proporción sobre su mercado. La presencia de obra nueva fue mucho más reducida en Silleda. El municipio registró 401 transacciones en el período analizado, pero solo 8 correspondieron a vivienda nueva. Su peso se quedó en el 2 %, lo que evidencia que el dinamismo inmobiliario del concello se apoyó casi por completo en el mercado de segunda mano. Rodeiro, con un volumen total mucho más bajo, sumó 59 transacciones, de las que dos fueron de vivienda nueva. En su caso, la proporción ascendió al 3,4 %, aunque sobre una base de operaciones muy limitada.

En el resto de los concellos no se registraron compraventas de vivienda nueva. Agolada contabilizó 97 transacciones, Forcarei 150, Vila de Cruces 149 y Dozón 10, todas ellas de vivienda usada. Estos datos muestran la práctica inexistencia de mercado de obra nueva en buena parte del territorio, especialmente en los municipios de menor tamaño o con menor dinamismo demográfico y urbanístico.

La evolución anual también confirma la debilidad estructural de la vivienda nueva. En 2020 se registraron 30 operaciones de este tipo sobre un total de 385 transacciones, con un peso del 7,8 %. En 2021 fueron 28, el 5,9 % de las 477 compraventas formalizadas. El mínimo llegó en 2022, con solo 7 operaciones de vivienda nueva sobre 401 transacciones, lo que redujo su peso al 1,7 %. En 2023 se elevó hasta 16, el 3,9 %; en 2024 fueron 24, el 5,4 %, y en 2025 se alcanzaron 33, el 5,7 % de las 577 transacciones registradas ese año.

Mientras la segunda mano sostiene casi todo el mercado y está presente en todos los municipios, la vivienda nueva aparece como una opción residual, dependiente de promociones puntuales y con escasa incidencia en la renovación del parque residencial. Esta situación tiene especial relevancia en un contexto de envejecimiento de la vivienda existente y de dificultades para fijar población, ya que la falta de oferta nueva puede limitar la capacidad de atracción residencial en los concellos del interior.

La protegida, por su parte, tuvo un peso algo superior al de la vivienda, aunque también minoritario. Entre 2020 y 2025 se contabilizaron 143 transacciones en los ocho municipios, el 5,3 % del total. A Estrada es, con mucha diferencia, donde la vivienda protegida tuvo mayor presencia. Registró 104 operaciones sobre un total de 701 transacciones, lo que supone el 14,8 % de su mercado. Este peso sitúa a la capital de Tabeirós como el principal referente de este segmento, tanto por volumen absoluto como por incidencia relativa. Silleda ocupó el segundo lugar, con 28 operaciones de vivienda protegida que representaron el 7 % de las 401 transacciones. Aunque el volumen es muy inferior al de A Estrada, su peso relativo también resulta significativo en comparación con el resto de municipios. Entre A Estrada y Silleda sumaron 132 de las 143 operaciones protegidas, el 92,3 % del total. En Lalín, pese a ser el mayor mercado inmobiliario de la zona, la vivienda protegida tuvo una incidencia muy baja. El municipio registró 8 operaciones sobre 1.129 transacciones, apenas el 0,7 %. El dato contrasta con su liderazgo en compraventas totales y también con su mayor volumen de vivienda nueva. En términos de protección pública, el mercado lalinense estuvo dominado casi por completo por la vivienda libre. La presencia fue todavía más testimonial en Forcarei y Vila de Cruces. Forcarei sumó dos operaciones sobre 150 transacciones, mientras que Vila de Cruces registró una sola sobre 149. En Agolada, Dozón y Rodeiro no consta ninguna.