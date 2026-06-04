Infraestructuras vecinales
Silleda inicia las mejoras en cuatro centros sociales del rural
Las obras, cifradas en 54.000 euros, se centran en la conservación y puesta a punto de espacios de encuentro en Lamela, Piñeiro, Curro y Moalde
El Concello de Silleda ha iniciado las obras de mejora en varios centros sociales del rural. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Taboada y Ramos e incluyen intervenciones en los locales sociales de Lamela, Piñeiro, Curro —en la parroquia de Cira— y Moalde. La actuación había sido licitada por un importe de 54.149,64 euros, con financiación a través del Plan Máis Provincia de la Deputación de Pontevedra.
La alcaldesa, Paula Fernández Pena, visitó este miércoles los trabajos que ya se están desarrollando en el centro social de Curro. En este inmueble, las actuaciones se centran principalmente en la mejora de la cubierta y en la reparación de la balaustrada de la parcela.
El proyecto contempla intervenciones adaptadas a las necesidades de cada local y recoge también propuestas trasladadas por el propio vecindario. En Piñeiro se realizará una revisión de la cubierta, el pintado de la cocina y la renovación de las carpinterías exteriores. En Lamela se reorganizará la zona de aseos para mejorar la accesibilidad y se acometerán actuaciones en la cocina, como el pintado, la colocación de falso techo y otras adecuaciones. En Moalde, los trabajos se centrarán en la conservación de fachadas y en la revisión de la cubierta.
Fernández subrayó durante la visita que «os centros sociais son moito máis ca edificios: son espazos de convivencia, de actividade e de encontro para a veciñanza, especialmente nas parroquias, e por iso é fundamental seguir investindo no seu mantemento e mellora».
La regidora destaca que la actuación responde a la línea de trabajo del gobierno local para reforzar los servicios e infraestructuras del rural, atendiendo a las necesidades de cada localidad. Las obras forman parte de la apuesta municipal por mantener en buenas condiciones estos inmuebles, considerados clave en la vida comunitaria de las parroquias.
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