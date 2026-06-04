Sanidad en el rural
El servicio de matrona, en el centro de debate entre PSOE y Xunta
Redacción
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió este miércoles en el Parlamento gallego la cobertura del servicio de matrona para las mujeres de Cerdedo Cotobade y Forcarei, después de que el PSdeG denunciase la pérdida de esta prestación en los centros de salud de Cerdedo, Carballedo y Forcarei y reclamase su restitución inmediata.
Durante una respuesta parlamentaria, el titular de Sanidade aseguró que la Xunta reforzó la atención a las usuarias de estos municipios desde 2024 mediante la cobertura de una plaza y la reorganización del servicio tras la ausencia justificada de la titular. Según explicó, la asistencia se presta en el centro de salud de Tenorio gracias a relevos y prolongaciones voluntarias de jornada de profesionales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.
Gómez Caamaño rechazó además que la atención se limite a dos días al mes, como sostiene la oposición, y afirmó que el servicio se ofrece dos veces por semana, incluyendo consultas individuales y actividades grupales de preparación al parto.
Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro denunció que la especialidad dejó de prestarse en Forcarei el pasado 23 de febrero y aseguró que más de 5.000 mujeres de Forcarei, Cerdedo Cotobade y Campo Lameiro se ven obligadas a desplazarse a Tenorio para recibir atención. A su juicio, la cobertura actual resulta insuficiente y perjudica especialmente a una población rural, envejecida y dispersa.
La parlamentaria reclamó recuperar el servicio existente antes de febrero y criticó la centralización de recursos sanitarios. Frente a ello, el conselleiro reiteró el compromiso de la Xunta con el refuerzo de la atención primaria y con el impulso del papel de las matronas, a las que definió como profesionales clave en el cuidado integral de la salud de las mujeres.
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