Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Petición Fiscal PitanxoOfertas GiráldezExamen Dibujo PAUMG GaliciaTrama Leire DíezPolémica Nombramiento CGAC
instagramlinkedin

Sanidad en el rural

El servicio de matrona, en el centro de debate entre PSOE y Xunta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Cerdedo Cotobade

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió este miércoles en el Parlamento gallego la cobertura del servicio de matrona para las mujeres de Cerdedo Cotobade y Forcarei, después de que el PSdeG denunciase la pérdida de esta prestación en los centros de salud de Cerdedo, Carballedo y Forcarei y reclamase su restitución inmediata.

Durante una respuesta parlamentaria, el titular de Sanidade aseguró que la Xunta reforzó la atención a las usuarias de estos municipios desde 2024 mediante la cobertura de una plaza y la reorganización del servicio tras la ausencia justificada de la titular. Según explicó, la asistencia se presta en el centro de salud de Tenorio gracias a relevos y prolongaciones voluntarias de jornada de profesionales del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Gómez Caamaño rechazó además que la atención se limite a dos días al mes, como sostiene la oposición, y afirmó que el servicio se ofrece dos veces por semana, incluyendo consultas individuales y actividades grupales de preparación al parto.

Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro denunció que la especialidad dejó de prestarse en Forcarei el pasado 23 de febrero y aseguró que más de 5.000 mujeres de Forcarei, Cerdedo Cotobade y Campo Lameiro se ven obligadas a desplazarse a Tenorio para recibir atención. A su juicio, la cobertura actual resulta insuficiente y perjudica especialmente a una población rural, envejecida y dispersa.

Noticias relacionadas

La parlamentaria reclamó recuperar el servicio existente antes de febrero y criticó la centralización de recursos sanitarios. Frente a ello, el conselleiro reiteró el compromiso de la Xunta con el refuerzo de la atención primaria y con el impulso del papel de las matronas, a las que definió como profesionales clave en el cuidado integral de la salud de las mujeres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
  2. El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
  3. Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
  4. Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que hizo el examen
  5. El Concello de San Xoán de Río, en Ourense, primer municipio gallego que se adhiere a una cooperativa de gestión energética
  6. Otro hito del Vigo Vertical empieza a asomar en el centro de la ciudad: «Tendremos una sola estación de tren»
  7. El dueño de la presunta nueva aerolínea con base en Galicia fundó otra similar y sin actividad en Mallorca en 2022
  8. Polémica en la PAU: profesores de Historia protestan por una pregunta del examen de Historia de España sobre socialismo y anarquismo

«A comedia ten implícita esa liberdade de falar das cousas sen ningún tipo de rodeo»

«A comedia ten implícita esa liberdade de falar das cousas sen ningún tipo de rodeo»

Una alumna de O Foxo, finalista en un certamen de relato breve

El servicio de matrona, en el centro de debate entre PSOE y Xunta

Da iniciativa de dous adolescentes a unha festa de tradición

Más de medio centenar de personas acuden al Concello para dejar de fumar

El Rally de la Xunta, un escaparate para el paisaje de Cerdedo Cotobade

Ochenta metros de barra para el día de la degustación

La Enfermería gallega, la segunda mejor de España según el MRS

Tracking Pixel Contents