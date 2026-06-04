Concurso
El Scientia Lalín domina en los ‘Premios Caridad’ de Cáritas
redacción
El colegio Scientia de Lalín sobresalió en los Premios Caridad organizados desde Cáritas Diocesana de Lugo. El colegio lalinense recibió el reconocimiento al Centro Educativo Más Creativo y Participativo por el alto grado de implicación demostrado durante toda la convocatoria y sumó varios premios en distintas categorías.
En Primaria, José Luis de la Fuente Valdés logró el premio individual en el tramo de 1º a 3º, mientras que Celia Barba González y Alis Penela Romero fueron distinguidas en la categoría de 4º a 6º. Scientia Lalín también destacó en Educación Especial, donde María Paula Ulloa Echandía y Yassine Ouhmidane Ouhmidane obtuvieron el premio individual. Además, el Aula de Educación Especial del propio centro recibió el galardón al aula más creativa. Los premios se entregan este jueves en una gala en Lugo.
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