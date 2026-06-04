Resines rueda en Camanzo

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitó este miércoles en Vila de Cruces al equipo de la película Gloria y Olvido, que rueda estos días en la aldea de Señorín (Vila de Cruces) bajo la dirección de Paula Cons. La nueva producción de la compañía gallega Agallas Films cuenta con el apoyo económico de la Xunta, que le concedió en 2025 una subvención de 320.000 euros para su producción, además de otra ayuda previa otorgada en 2022 para la puesta en marcha del proyecto.

Durante la visita, López Campos conoció el estado de desarrollo del rodaje y mantuvo un encuentro con los responsables artísticos y técnicos de la película, así como con los titulares de Agallas Films. El conselleiro estuvo acompañado por el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil. La visita tuvo lugar en la recreación de una tienda de ultramarinos construida expresamente para grabar las principales secuencias del largometraje.

Gloria y Olvido es un thriller dramático inspirado en hechos reales, escrito por Victoria Teijeiro y Paula Cons a partir de una idea original de la primera. La película combina ficción y contexto histórico a través de la historia de dos hermanas gemelas que regentan un ultramarinos en las afueras de una ciudad gallega. La aparición de José Antonio, el hombre que torturó a su madre durante los últimos años del franquismo, lleva a las protagonistas a improvisar un plan para buscar justicia.

El reparto principal está encabezado por Nuria Mencía, Antonio Resines y Victoria Teijeiro, a quienes se suman, entre otros intérpretes, Lucía Veiga y Alejandra Flechner. La producción corre a cargo de Agallas Films junto a Villamiseria AIE, Tándem Films y la portuguesa TAKE 2000.

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El rodaje de esta película comenzó en Galicia el pasado 11 de mayo y continuará en la comunidad hasta el 13 de junio. Posteriormente, el equipo se trasladará a Porto, en Portugal, donde proseguirá la filmación de esta nueva cinta respaldada por la administración autonómica.