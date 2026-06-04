Deporte y turismo
El Rally de la Xunta, un escaparate para el paisaje de Cerdedo Cotobade
Redacción
Cerdedo Cotobade se convertirá este fin de semana en uno de los epicentros del automovilismo gallego con el paso del VIII Rallie de Pontevedra, prueba puntuable para el Campeonato Xunta de Galicia de Rallies. El tramo del municipio, considerado uno de los más exigentes y espectaculares del recorrido, contará con 17,43 kilómetros entre Viascón y O Cadavo, atravesando Carballedo, Paraños, Trabazo e Igrexario. Se disputará el sábado en dos pasadas, a las 9.25 y a las 13.45 horas. Por su parte, el alcalde, Jorge Cubela, destacó este miércoles el impacto positivo –tanto en el aspecto deportivo como turístico y económico– de una competición que reunirá a más de 140 equipos y atraerá a numerosos aficionados de los rallies durante todo el fin de semana. A mayores, advirtió de que la organización prevé restricciones temporales de tráfico en la zona.
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