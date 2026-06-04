Patrimonio Cultural deniega la planta de biometano de Dafo en Silleda por su impacto en el Camino de Santiago

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no autoriza el proyecto de planta de biometano promovido por Dafo Ecoenergías en el polígono industrial Área 33 de Silleda al considerar que resulta incompatible con la protección del Camino de Santiago. La resolución, emitida por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, concluye que la instalación prevista se encuentra dentro del ámbito del territorio histórico de la Vía de la Plata o Camino Mozárabe y que la normativa gallega de patrimonio prohíbe en ese espacio las instalaciones para la gestión de residuos.

El proyecto, tramitado como proyecto industrial estratégico para evaluación ambiental simplificada, contempla una planta de valorización de residuos agropecuarios mediante digestión anaerobia en la parcela 1009 del polígono industrial de Silleda. Según la documentación recogida por Patrimonio, la actuación se plantea sobre una parcela de 15.427 metros cuadrados y prevé, entre otras instalaciones, áreas de control de accesos y básculas, lavado de vehículos, recepción de residuos sólidos y líquidos, cuatro tanques de digestión anaerobia de 24 metros de diámetro y 24 metros de altura, almacenamiento de digestato, zona de upgrading, depósitos de biogás, biofiltro y oficinas.

La Vía de la Plata pasa al lado de la parcela. / Bernabé / Javier Lalín

La clave de la resolución está en la localización de la parcela. Patrimonio señala que se sitúa «ao pé da traza da Vía da Prata», catalogada en el planeamiento de Silleda y protegida también por el Plan Básico Autonómico. La Xunta recuerda que esta ruta jacobea tiene la consideración de bien catalogado con la categoría de territorio histórico y que las actuaciones en ese ámbito deben ser compatibles con la conservación y protección de sus valores propios.

El argumento jurídico central figura en el artículo 78.3 de la Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia. La resolución reproduce que, dentro del ámbito delimitado del territorio histórico de los Caminos de Santiago, están prohibidas «as instalacións para a xestión de residuos e vertedoiros, provisionais ou definitivos». A partir de esa previsión legal, el informe técnico de arquitectura concluye que la actuación, «sen prexuízo de terceiros e do cumprimento do resto do ordenamento vixente», es incompatible con la protección del patrimonio y con la conservación de los valores del Camino.

La resolución acuerda, en consecuencia, «non autorizar» el proyecto industrial estratégico de la planta de valorización de residuos agropecuarios mediante digestión anaerobia planteada por Dafo en Silleda. Contra esta decisión, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la consellería en el plazo de un mes.

La decisión supone un revés relevante para una iniciativa que la promotora presenta en su página web como un proyecto de biogás en fase de desarrollo temprano, ubicado sobre un terreno de más de 1,5 hectáreas en Silleda. Dafo Ecoenergy sostiene que el proyecto cuenta con contratos de residuos asegurados, estudios técnicos y ambientales ya desarrollados, definición técnica, planos preliminares, memorias urbanística y medioambiental, proyecto básico y estudios específicos de olfatometría y dispersión de partículas. La empresa defiende, además, que el diseño de la planta permitiría valorizar residuos agroganaderos para transformarlos en energía renovable y fertilizante orgánico.

Sin embargo, la resolución de Patrimonio introduce un obstáculo de naturaleza distinta a la estrictamente ambiental o urbanística: la incompatibilidad de uso dentro de un ámbito protegido del Camino de Santiago. De hecho, el informe arqueológico incluido en el expediente no plantea una negativa frontal, sino medidas protectoras como la comunicación inmediata de eventuales hallazgos, el respeto a rasantes, anchuras, trazados, muros tradicionales y arbolado autóctono, el uso de materiales coherentes con el entorno y la creación de una pantalla vegetal con árboles frondosos autóctonos. La denegación se fundamenta, finalmente, en la prohibición legal de instalaciones de gestión de residuos en el territorio histórico de las rutas jacobeas.

Plataforma dezana

La plataforma Stop Biometano, que ha hecho público el informe, considera que debería «poñer punto e final» al proyecto de Dafo en Silleda. El colectivo enmarca esta resolución en una oposición más amplia a las plantas de biometano en Deza y llama a tomar como referencia la movilización social registrada el pasado 9 de mayo en la comarca coruñesa de Bergantiños contra una planta proyectada en A Laracha.

La plataforma dezana en la protesta contra la planta de A Laracha. / Cedida

El movimiento social sostiene que este tipo de instalaciones no responde a las necesidades reales del sector ganadero y advierte de los impactos que, a su juicio, pueden generar las macroplantas de biometano en el medio rural. La plataforma cita el caso de A Laracha, donde asegura que se presentaron alegaciones colectivas con unas 7.000 firmas, y subraya que la oposición a estos proyectos se ha extendido a representantes municipales de distintos partidos.

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Stop Biometano también cuestiona el argumento de que estas plantas sean una solución para los excedentes de purines. En un comunicado, defiende que los ganaderos necesitan más base territorial, ayudas para ampliar fosas, puntos de acumulación de excedentes o plantas de autoconsumo, y no grandes instalaciones promovidas por empresas externas. La plataforma sostiene que otros residuos industriales ofrecen mayor rendimiento e incentivos económicos que los purines, por lo que teme que estas plantas acaben procesando materias distintas a las inicialmente anunciadas.