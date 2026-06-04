Ochenta metros de barra para el día de la degustación

La XIII Feira da Sidra de A Estrada llegará este sábado con importantes novedades organizativas y de servicios que buscan mejorar la experiencia del público en una edición que seguirá creciendo tanto en participación como en capacidad. La cita reunirá a 24 lagares procedentes de cinco países, contará con la mayor barra de degustación de su historia, estrenará una zona tranquila para personas con necesidades específicas y habilitará un puesto para la venta directa de botellas de las sidras presentes en el certamen.

Tras dar a conocer en los últimos días la programación musical de Son de Lagar, que servirá como antesala de la feria, y anunciar la concesión del Grolo de Ouro a Sagardoaren Lurraldea, el Concello de A Estrada presentó este miércoles nuevos detalles de una edición que volverá a convertir la Praza da Constitución en el principal punto de encuentro para productores, profesionales y aficionados esta bebida fermentada.

Cada productor dispondrá de alrededor de 3,5 metros para exponer y escanciar sus elaboraciones, configurando una barra de cerca de 80 metros de longitud. La estructura tendrá forma rectangular y se adaptará a la gran carpa instalada en la plaza, que cuenta con una superficie de 800 metros cuadrados. La organización pretende además favorecer la movilidad y la rotación del público. Para ello, la distribución de los puestos buscará agilizar el acceso.

De nuevo, la degustación estará dividida en dos franjas. La primera será de 12.00 y las 15.00 horas, y la segunda de 19.30 a 21.00. A lo largo de la jornada, la Praza da Constitución dispondrá de sombrillas, espacios de apoyo para el consumo y una zona sombreada con pérgola y mesas.

Entre las novedades más destacadas figura la mencionada creación de una zona tranquila en la alameda, junto a la fuente. Este espacio estará destinado preferentemente a personas mayores, mujeres embarazadas, familias y usuarios con movilidad reducida. Contará con una decena de mesas y parasoles y se estudia incluso la posibilidad de acercar las consumiciones a quienes utilicen esta área para facilitar su participación en la feria.

La elevada demanda registrada en los últimos días ha llevado asimismo a ampliar la venta anticipada de vasos. Aunque inicialmente estaba previsto cerrar el plazo esta semana, la organización permitirá seguir adquiriéndolos durante las jornadas del jueves y del viernes en el puesto habilitado en el Novo Mercado. El objetivo es evitar colas el día de la Feira.

Otra incorporación será un punto de venta directa de botellas donde los visitantes podrán adquirir las sidras presentes en la degustación. Este espacio estará situado previsiblemente junto al puesto de venta de vasos que funcionará durante la jornada.

En otro orden, la programación volverá a completarse con el denominado «tardeo» en la Rúa Serafín Pazo. Comenzará a las 16.00 horas, y se prolongará hasta las 19.00, para retomar de nuevo a partir de las 21.00 horas, una vez finalizada la feria.

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La organización ha reservado 4.000 vasos y dispondrá de 5.000 litros de sidra, mil más que en la edición anterior, con la previsión de registrar una de las mayores asistencias del certamen.