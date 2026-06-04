Más de medio centenar de personas acuden al Concello para dejar de fumar

Un total de 52 vecinos de A Estrada solicitaron ayuda para abandonar el tabaco entre 2025 y los cinco primeros meses de 2026 a través del programa municipal de deshabituación tabáquica, una iniciativa impulsada por el departamento de Sanidad desde hace más de veinte años. La cifra fue dada a conocer este miércoles durante una jornada informativa organizada con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, celebrado el pasado 31 de mayo.

La actividad, desarrollada en una carpa instalada en la Praza da Constitución, fue promovida conjuntamente por el Concello, el centro de salud de A Estrada y la Asociación Española Contra el Cáncer. A lo largo de la mañana se ofreció asesoramiento a las personas interesadas en dejar de fumar y se repartieron folletos, guías y diverso material divulgativo orientado a concienciar sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco.

Además, la campaña puso el foco en la prevención entre los más jóvenes. Desde el puesto informativo se recordó que la edad de inicio en este hábito se sitúa en torno a los 14 años y que un 41 % de la población afirma haber fumado alguna vez. Por ello, los participantes insistieron en la necesidad de retrasar al máximo el primer contacto con el tabaco y en el papel fundamental de las familias para detectar conductas de riesgo y fomentar hábitos saludables.

La preocupación por el consumo entre adolescentes también está presente en la campaña de 2026 de la Organización Mundial de la Salud. Según los datos difundidos por este organismo, alrededor de 40 millones de jóvenes de entre 13 y 15 años consumen tabaco en todo el mundo y otros 15 millones utilizan cigarrillos electrónicos. Asimismo, en los países con registros disponibles, la probabilidad de vapear es nueve veces mayor entre adolescentes que entre adultos.

El programa municipal ofrece un acompañamiento de aproximadamente un año. Los seis primeros meses están destinados a abandonar el hábito y los seis siguientes a prevenir posibles recaídas. Tras una evaluación inicial del grado de dependencia y de la motivación para dejar de fumar, los usuarios reciben seguimiento periódico y, en caso necesario, son derivados al centro de salud para complementar el tratamiento con apoyo farmacológico.

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En cuanto al perfil de los participantes, la edad media ronda los 40 años y las mujeres representan cerca del 60 % de las personas atendidas, frente al 40 % de hombres.