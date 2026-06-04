Una ganadería de Rodeiro, entre las diez más productivas de vacuno frisón de toda España

La ganadería rodeirense Diéguez Paz figura entre las diez mejores criadoras de vacuno frisón de España por producción vitalicia media. El ránking estatal de 2025 coloca a la sociedad en el noveno puesto, con una producción vitalicia media de 24,09 litros, sobre un censo de 81 cabezas, con 57 reproductoras. Es la primera explotación de Deza y Tabeirós-Terra de Montes en esta clasificación y también la mejor situada de toda la provincia de Pontevedra en un listado que lideran La Nave, S.C., de Lugo, con 26,56; G S.A.T. Arenas Nº 39119, de Cantabria, con 25,52; y S.A.T. Lluisa, de Asturias, con 25,23.

El resultado da visibilidad a un trabajo sostenido durante décadas por César Diéguez, de 60 años, y Rosa Paz, de 55, propietarios de una explotación de tradición familiar en la aldea de Perros, parroquia de A Portela. «Foi unha herdanza familiar, dos pais de César. Empezamos no ano 89, cando nos casamos». En aquellos primeros años todavía había animales cruzados y alguna vaca del país, además de «dúas ou tres frisonas», pero el matrimonio fue orientando la casa hacia la producción de leche.

La posición alcanzada en el ránking tiene una explicación directa en la manera de criar. Diéguez Paz no construyó su base ganadera mediante compras masivas ni importaciones. La evolución fue, sobre todo, interna: «Fomos criando nós e tamén compramos. Imaxínate, ao mellor compramos catro ou cinco vacas, becerras mellor dito, ao longo duns anos. E despois fomos nós criando, todo na casa», explica Rosa. A diferencia de otros ganaderos de éxito en la zona, no fueron a buscar reses al extranjero: «Nada, nada, non compramos nunca de fóra». La selección, añade, se hizo en la propia explotación, conservando las mejores líneas y priorizando la adaptación al manejo de la granja.

La explotación ronda actualmente el centenar de animales. Rosa María Paz cifra el censo habitual en «cen animais, máis ou menos» y sitúa las reproductoras en torno a «60, 60 e algo», con el resto destinado a recría. Esa dimensión contenida es parte de su filosofía de trabajo. La copropietaria atribuye el éxito productivo a una línea mantenida en el tiempo, vinculada al cuidado diario: «Adicámoslle bastante ao tema do benestar animal, entón procuramos non ter moito gando e telo o mellor coidado posible, vai moito en base a iso».

«Adicámoslle bastante ao tema do benestar animal, entón procuramos non ter moito gando e telo o mellor coidado posible, vai moito en base a iso». Rosa Paz — Ganadera

El bienestar animal aparece como una de las claves del modelo. La granja pasó de un establo cerrado a un sistema abierto. «Nós tivemos un establo cerrado, pasámolo a libre polo tema do benestar, para podelas botar fóra», relata Rosa. La rutina diaria arranca con el ordeño de la mañana y continúa con la preparación del carro mezclador. Las vacas permanecen dentro durante las primeras horas y por la tarde salen al exterior, mientras se limpia el establo. «Van pacer algo na primavera, cando hai, e, se non, a desestresarse por aí adiante», resume. Las puertas permanecen abiertas durante todo el año: «Todo o día teñen a porta aberta e entran e saen cando queren do estábulo».

La explotación ordeña dos veces al día. La alimentación combina pienso, hierba y maíz, con ensilado de maíz, silo de hierba y aportación de pasto en primavera, cuando las condiciones lo permiten. Cuentan Albino Iglesias como técnico de nutrición y su veterinaria es Leticia García. La granja está integrada en la cooperativa Gandeiros do Deza, con sede en Castro (Lalín), y en Aira, de Chantada. Rosa explica que, tras salir de O Rodo, se incorporaron a Aira como primer comprador de leche y también a la cooperativa dezana por su relación con Danone: «A nós interesábanos estar en Danone e Danone era en Castro, entón tamén nos fixemos socios da cooperativa de Castro».

Otras explotaciones

El ránking de producción vitalicia refleja también el peso de otras explotaciones de la zona. Después de Diéguez Paz aparece Besteiro, de Loimil (A Estrada), en el puesto 21, con 23,28 litros de producción vitalicia media, un censo de 34 animales y 23 reproductoras. Ganadería Casa Rey, S.C., de Rañestras, en Álceme (Rodeiro), ocupa el puesto 44, con 22,11 litros, 99 cabezas y 67 en producción. Acibeiro, de Forcarei, figura en el 50, con 21,98 litros, 54 reses y 43 reproductoras. Blanco Abonxo, S.C., de Lalín, 52ª, con 21,96 litros, 110 animales y 70 reproductoras.

La representación comarcal se completa con tres explotaciones lalinenses: S.A.T. Ganadería Casagrande, de Montrigo, en la parroquia de Cangas, 73ª, con 21,55 litros, 311 cabezas y 202 reproductoras; Lorenzo Vilameá, S.C., de Froxán, en Castro, 78ª, con 21,48 litros, censo de 237 (160 en lactación); y Fraga, S.C., de Goiás, 99ª, con 21,08 litros, 199 reses y 127 en producción. En conjunto, ocho ganaderías de las comarcas ostentan la representación provincial entre las cien mejores de España por producción vitalicia.

El reconocimiento llega, sin embargo, en un contexto en el que el futuro de muchas explotaciones familiares sigue marcado por la falta de relevo. En el caso de Diéguez Paz, Rosa Paz admite que lo más probable es que la granja cierre cuando el matrimonio se jubile. «Temos un rapaz, pero non lle gusta isto. Ti ves moita xente que queira vacas?», plantea. Aun así, defiende que una explotación como la suya puede seguir dando para vivir. «Agora mesmo volveu baixar o prezo do leite, pero con todo iso creo que segue sendo rendable», afirma, antes de recordar que incluso en los peores momentos «a xente vivía do leite».

«Agora mesmo volveu baixar o prezo do leite, pero con todo iso creo que segue sendo rendable. Mesmo nos peores momentos a xente vivía do leite» Rosa Paz — Ganadera

Más allá de la clasificación, el caso de Diéguez Paz resume una forma de entender la ganadería basada en la selección propia, la moderación en el tamaño, la atención al animal y la continuidad de un oficio familiar. Su noveno puesto estatal coloca a Rodeiro en un escaparate nacional y refuerza la presencia de Deza y Tabeirós-Montes en un sector en el que la calidad y la longevidad productiva pesan tanto como el volumen.

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Cuatro granjas dezanas, en el top cien de calificación final

En calificación final, que tiene en cuenta genética y producción, el top 3 estatal lo forman Mantoño Holstein, de Lugo, con 88,04 puntos; Gan. Diplomada Badiola, S.L., de Asturias, con 87,57; y Baixo Holstein SC, de Lugo, con 87,09. Entre las explotaciones de Deza y Tabeirós-Terra de Montes incluidas en este ránking figura Mato, de Sar, en Rellas (Silleda), en el puesto 25, con 84,42 puntos. Le siguen Ganadería Midón, S.C., de la parroquia lalinense de Barcia, en el puesto 42, con 84,09; Ríos, de Laro (Silleda), en 74ª posición, con 83,31; y Rato, S.C., de Carboentes (Rodeiro), en 93º puesto, con 83,08.