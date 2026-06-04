Fiúza presenta en Lalín 'Cando fun paxaro'

O xornalista cruceño Manuel Núñez Fiúza presentou esta tardiña o libro Cando fun paxaro no Museo Municipal Ramón Aller de Lalín.

Numeroso público asistiu ao acto. / Ángel Utrera

A obra está editada por Edicións Fervenza e conta con ilustracións do artista José Antonio Fondevila e prólogo de Uxío Grande Sierra, exdirector do IES Laxeiro. Os dous acompañaron ao protagonista nun acto que contou con banda sonora a cargo de Maximino Míguez.

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Tamén estivo na mesa a concelleira de Cultura, Begoña Blanco. Numerosos amigos e veciños arrouparon a Fiúza no seu debut literario.