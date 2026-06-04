Atención Primaria
La Enfermería gallega, la segunda mejor de España según el MRS
Juan Sánchez felicita en especial a los profesionales del centro de A Estrada, que considera esenciales
Redacción
La Enfermería de Atención Primaria de Galicia ha sido distinguida como la segunda mejor de España en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), uno de los principales indicadores nacionales que evalúan la calidad y prestigio de los profesionales y servicios sanitarios. El reconocimiento sitúa a la comunidad gallega entre las referencias estatales en este ámbito y supone un respaldo al trabajo que desarrollan miles de enfermeras y enfermeros en los centros de salud.
La noticia ha sido recibida con satisfacción en A Estrada, donde el coordinador del centro de salud, Juan Sánchez, quiso trasladar públicamente su felicitación a todos los profesionales de Enfermería de Galicia y, de manera especial, a quienes desempeñan esta labor en el municipio.
Sánchez destacó la profesionalidad, la cercanía y el compromiso que caracterizan al equipo estradense, subrayando que constituye una de las principales fortalezas del centro de salud. Asimismo, puso en valor su capacidad para innovar, trabajar de forma coordinada y ofrecer una atención cada vez más resolutiva y centrada en las personas.
El coordinador recordó además que la labor de Enfermería resulta esencial no solo en la atención asistencial diaria, sino también en ámbitos como la prevención de enfermedades, la educación para la salud, el seguimiento de pacientes crónicos y el acompañamiento de usuarios y familias a lo largo de todo el proceso asistencial.
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