Desestiman dos parques eólicos en terrenos de Lalín, Rodeiro y Dozón

El Ministerio para la Transición Ecológica cierra la puerta a dos parques eólicos proyectados por Greenalia en Deza. La Dirección General de Política Energética y Minas desestimó las solicitudes de autorización administrativa previa de los parques Céfiro y Brisa, que sumaban 117,6 megavatios de potencia instalada, y acordó el archivo de ambos expedientes.

El parque Céfiro, promovido por Greenalia Wind Power Céfiro, contemplaba 56 megavatios y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Lalín y Rodeiro. La solicitud había sido presentada en 2020 y subsanada un año después. El expediente llegó a tramitarse de forma acumulada con los parques Galerna y Brisa, aunque posteriormente se separó para su resolución individual.

El segundo proyecto afectado es Brisa, de Greenalia Wind Power Brisa, con 61,6 megavatios de potencia instalada y ubicación prevista en Lalín, Dozón y Rodeiro. También había iniciado su tramitación a finales de 2020 y formaba parte del mismo bloque de expedientes acumulados, junto con Galerna y Céfiro, antes de pasar a tramitarse de manera separada.

El motivo de fondo que conduce al archivo de ambos proyectos es el mismo. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental declaró en marzo de 2023 la terminación del procedimiento de evaluación ambiental al no contar con elementos de juicio suficientes para formular una declaración de impacto ambiental. Esa declaración favorable era requisito imprescindible para que pudieran obtener la autorización administrativa previa.

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A esta circunstancia se sumó la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red. Red Eléctrica comunicó en 2024la pérdida de esos permisos, vinculados a la subestación de Silleda de 400 kV, al amparo del la norma que fija hitos administrativos para los proyectos de generación eléctrica.