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David Campos, que no se presentará, convoca elecciones en la AED

El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el próximo día 25 de este mes

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redacción

Lalín

La Asociación de Empresarios de Deza abrió el proceso electoral para renovar su junta directiva. La convocatoria quedó activada este miércoles y culminará el 3 de julio con la celebración de elecciones en una asamblea general extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la entidad. La reunión está fijada para las 20.15 horas en primera convocatoria y para las 20.30 en segunda.

Los socios que deseen concurrir a deberán presentar una candidatura por escrito en la sede de patronal. El plazo estará abierto hasta las 19.00 horas del día 25. La estructura de la candidatura deberá incluir presidente o presidenta, vicepresidente, secretario, tesorero y entre uno y siete vocales. También se podrán incorporar hasta un máximo de cuatro suplentes.

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El calendario establece que la proclamación de candidaturas será el 26 de junio, tras la reunión de la junta directiva en funciones para comprobar que las listas cumplen los requisitos de forma y fondo. La mesa electoral se constituirá el 29 de junio. La asamblea del 3 de julio tendrá tres puntos en el orden del día: elección de la junta directiva; y proclamación de la candidatura. El actual dirigente, David Campos, ya había anunciado meses atrás que no volvería a presentarse a la reelección.

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