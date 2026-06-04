El colegio Xesús Golmar de Lalín estrena canastas y campus con las estrellas del Ourense Baloncesto

El patio del colegio Xesús Golmar de Lalín se convirtió este jueves en el escenario de una auténtica fiesta deportiva. Ante la expectante mirada de medio millar de alumnos del centro, se presentaron de forma oficial todos los detalles del esperado Campus Baloncesto Lalín 2026, una iniciativa conjunta organizada por el club local Basketdeza y el Club Ourense Baloncesto. La expectación de los escolares dejó claro que el deporte de la canasta sigue ganando devotos en la localidad, consolidando este campus como una de las citas estrella de la programación estival de la capital dezana.

El concurrido acto institucional y deportivo contó con un respaldo de primer nivel al reunir a las principales figuras de las entidades implicadas y del municipio. La presentación estuvo respaldada por la presencia de José Crespo, alcalde de Lalín, y de Chus López, directora del colegio anfitrión. Por parte de la organización, intervinieron Antonio Lamas, presidente de Basketdeza, e Isabel Lemos, coordinadora general de este campus. El Club Ourense Baloncesto exhibió todo su potencial para motivar a los jóvenes con la asistencia de Moncho López, entrenador del primer equipo ourensanista, que estuvo magníficamente acompañado en el patio escolar por el vigués Martín y el portugués Diogo, jugadores de la primera plantilla profesional del club.

Ángel Graña

Durante el encuentro con los escolares se sucedieron los mensajes de motivación. El presidente de Basketdeza, Antonio Lamas, se dirigió directamente a la juventud allí reunida destacando la importancia de su rol: «Decidimos presentarvos hoxe este campus porque queremos que sexades os actores principales». Por su parte, el técnico del Ourense Baloncesto, Moncho López, enfocó su discurso hacia los beneficios de la actividad física a nivel general comentando a los chavales: «Nós estamos sobre todo para promocionar o campus de verán de Lalín, pero o máis importante é que fagades deporte». Finalmente, el regidor local, José Crespo, puso en valor la gran infraestructura y la variedad deportiva que ofrece el municipio, ensalzando la labor de la entidad organizadora: «En Lalín pódense practicar ata 27 deportes distintos agora mesmo. Está despertando moito grazas a Basketdeza o baloncesto».

El campus se desarrollará del 6 al 10 de julio de 2026 y está diseñado para jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. Según explicaron las autoridades y técnicos durante el masivo acto en el centro escolar, la actividad no solo buscará pulir la faceta puramente deportiva de los participantes, sino ofrecer una experiencia formativa integral basada en cuatro pilares fundamentales como son la tecnificación para la mejora de la técnica individual, la convivencia para forjar nuevos amigos, la diversión mediante el aprendizaje jugando y la transmisión de valores esenciales como el esfuerzo, el trabajo y el respeto.

Noticias relacionadas

El broche de oro de la jornada llegó en la recta final del evento, cuando la teoría dejó paso a la práctica sobre la pista. Numerosos niños y niñas compartieron momentos únicos tirando a canasta y jugando junto a los jugadores profesionales del COB. Esta emotiva actividad sirvió además para estrenar de manera oficial las nuevas canastas instaladas en el patio del colegio, un equipamiento deportivo que a partir de ahora quedará a disposición de los alumnos del centro para su disfrute diario. Las plazas para la actividad veraniega son limitadas y las inscripciones ya se pueden tramitar a través de la web oficial de Basketdeza.