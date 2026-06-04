Música e raíces
Un canto para Carboeiro
Belém Tajes publica «Santa Ferreña», unha canción que mestura tradición, memoria popular, sons da natureza e novas linguaxes electrónicas. É toda unha homenaxe á patroa dos Encontros de Música Tradicional
Hai cancións que nacen dun lugar concreto, pero que aspiran a abrir unha porta máis ampla. Santa Ferreña, o novo sinxelo de Belém Tajes, ve a luz este venres 5 de xuño en todas as plataformas dixitais coincidindo coa fin de semana da romaría de Carboeiro. Preséntase como unha homenaxe á patroa e aos Encontros de Música Tradicional celebrados neste enclave, mais tamén como o primeiro sinal dunha nova etapa artística para a cantante, compositora e musicoterapeuta galego-arxentina.
O tema afonda nos ritos pagáns e nas pequenas tradicións herdadas que aínda sobreviven na vida cotiá. Nese territorio entre o simbólico, o máxico e o ancestral, Tajes constrúe un canto colectivo á memoria compartida, á celebración e á identidade popular. A canción mira cara ás raíces, pero faino desde unha linguaxe sonora actual, na que a tradición dialoga con novas texturas.
No plano musical, Santa Ferreña combina sintetizadores con percusións tradicionais interpretadas con pandeiretas, peneiras e canas. As voces, traballadas a través de harmonías e sutís efectos de vocoder, dan forma a un retrouso hipnótico que se mestura cos sons da natureza e se prolonga ata o final da peza, convidando á participación e á cantarea colectiva.
A dimensión visual do lanzamento tamén forma parte dese universo creativo. A portada do sinxelo é unha fotografía orixinal de Sofía Taboada, mentres que as pezas audiovisuais que acompañan a saída da canción foron creadas pola artista visual ucraína Marina Kálcheva.
Santa Ferreña chega mentres Belém Tajes continúa a presentar en directo o seu primeiro álbum, Amar o mar, publicado en novembro de 2024 e recoñecido co Premio Narf 2025. Este verán, a artista ten previstas actuacións en Vimianzo, Ortigueira, Santiago de Compostela, Monção e Lugo, entre outras citas aínda por anunciar.
Despois dunha traxectoria vinculada a proxectos como Luar na Lubre, Vudú, Aliboria ou Moura, Tajes consolida agora un camiño propio no que conflúen a canción de autora, o folk contemporáneo e o pop experimental. Con este novo lanzamento, amplía o seu mapa creativo sen perder de vista aquilo que sostén a súa música: a memoria, a voz e a raíz.
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