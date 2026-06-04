Infraestructuras
El BNG denuncia la «teatralización» de la Xunta tras un bacheo sin terminar en la PO-205 en Silleda
Cuestiona el compromiso autonómico con la seguridad vial tras invertir 50.000 euros desde 2017 en una carretera con 3.000 vehículos diarios
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) critica con dureza lo que califica como una teatralización por parte de la Xunta de Galicia en el arreglo de la carretera PO-205 a su paso por Silleda. Desde la formación nacionalista denuncian la falta de una actuación integral en una infraestructura que presenta importantes deficiencias de seguridad vial, a pesar de soportar un tráfico diario intenso que supera los 3.000 vehículos en sus cerca de 14 kilómetros de longitud. Según explican, en respuesta a las iniciativas parlamentarias presentadas por el BNG en el mes de febrero para reclamar mejoras, el Gobierno gallego se limitó a realizar un bacheo puntual pocos días después, dejando además los trabajos sin terminar.
La portavoz del BNG, Erea Rey, ha advertido de que el estado deficiente de la vía afecta a la vida diaria de los vecinos y resulta especialmente preocupante ante la inminente celebración de la Semana Verde de Galicia, un evento que atraerá a miles de visitantes que utilizarán esta carretera. En este sentido, la diputada nacionalista Ariadna Fernández ha señalado que la situación es una consecuencia directa de la falta de mantenimiento y planificación de la Xunta, a la que acusa de parchear a golpe de iniciativa y de carecer de un proyecto real para los municipios del interior como Silleda.
Asimismo, el BNG considera irrisorio que el Ejecutivo autonómico presuma de haber invertido apenas 50.000 euros en esta infraestructura desde el año 2017. Para los nacionalistas, esta cantidad es claramente insuficiente para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación, ya que las únicas actuaciones realizadas han sido bacheos temporales que no solucionan los problemas estructurales. Por ello, cuestionan el compromiso de la Xunta con la seguridad vial y la movilidad sostenible, acusándola de actuar de manera teatral y únicamente cuando existe presión política y mediática. Ante este escenario, la formación reclama una intervención integral y planificada que garantice de forma definitiva la seguridad de los usuarios en esta vía estratégica para la comarca.
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