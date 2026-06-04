Las bandas lalinenses ofrecerán recitales entre julio y agosto

El departamento municipal de Cultura de Lalín vuelve a programar para este verano una nueva edición del ciclo Concertos da rúa, propuesta concebida para acercar la música popular a los espacios públicos e impulsar la cultura como punto de encuentro de la ciudadanía. La iniciativa, presentada este miércoles, contará con la participación de las cuatro formaciones bandística del término municipal, que actuarán al aire libre en distintas localizaciones del núcleo urbano.

El calendario de recitales comienza el sábado 11 de julio, con la actuación de la Banda de Vilatuxe, que ofrecerá su concierto en el Kilómetro 0 de la villa a las 19.30 horas. La segunda cita del calendario de este programa llegará el sábado 8 de agosto en la Praza da Torre, con la intervención de los músicos de A Lira de Prado a partir de las 19.30 horas. Con idéntico horario actuará, pero ya el domingo 16 de agosto, la Banda de Música Popular de Muimenta en la calle Rosalía de Castro. El ciclo llegará a su fin el sábado 29 de agosto, cuando la Banda de Lalín tocará en la Praza da Igrexa a las 19.30 horas.

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La concejala de Cultura, Begoña Blanco, destaca que esta propuesta municipal «permite poñer en valor o enorme talento das nosas bandas de música, e, ao tempo, dinamizar as rúas e as prazas durante o verán». E incidió en que estas agrupaciones forman parte de la identidad cultural de Lalín.