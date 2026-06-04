Animales que podrían ir a la PAU, porque son de 10

La primera jornada de la 48ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia celebró este jueves diez concursos morfológicos de las razas autóctonas de Galicia en peligro de extinción. Los certámenes estuvieron organizados por la Federación Galega de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga) y la Asociación de Criadores de Raza Porcina Celta (Asoporcel).

Un ejemplar de Rubia Galega. / Bernabé / Javier Lalín

En los concursos de razas bovinas, participaron 80 ejemplares de una veintena de granjas en cinco categorías. Así, en el XIII de Raza Cachena, ganó Truana 19, de Finca A Ferreira, de Val do Dubra, mientras que el segundo premio recayó en Candela, de María Rebeca Yáñez, de Ortigueira, y el tercero, en Brianda, de Cachenas de San Breixo, de Triacastela. En el XII Concurso de Vianesa, el podio lleva los nombres de Vitureira, de Martín Lago, de Outes; y Vetriosa, de Concepción Gómez, de Maceda. En Caldelá, que cumple ya 11 ediciones, ganó Cudaña, de Ganadería Torre TC, de Pedrafita do Cebreiro, seguida por Cerilla I, de Juan Manuel Lage, de Maceda, y Cebada, de Alejandro Salvatierra, de A Pontenova. El X Concurso Morfológico de Limiá distinguió a Lulita, de Ganadería López Candia TC, de Cervo; a Rubia, de Jesús Pardal, de Rois; y a Lucía, de Ganadería Costoya SC, de Mesía. Por último, en razas bovinas el certamen de Frieiresa, en esta séptima edición, nombró campeona a Fani, de Roberto Louzán, de Cerdedo-Cotobade y a Fervenza, de Gonzalo Seoane, de Vilalba.

El primer premio de la raza limiá. / Cedida

En el certamen de Galiña de Mos, el 11º Campeonato Gallego contó con 120 ejemplares de 24 criadores. En la sección por lotes se impuso uno de Óscar Rodríguez, de Mos, mientras que otro de José Luis Freire, de Pol, quedó segundo, y uno de Celso Parada, también de Mos, alcanzó el tercer puesto. De forma individual, en gallos los tres mejores son de Lui Fernández, de Riotorto, de José Herminio Lorenzo, de Sarreaus, y de Carmen Fernández, de Betanzos. Las tres gallinas galardonadas son propiedad del citado José Herminio Lorenzo, de José Zapata, de Castro ed Rei, y de Eladio Ucha, de Meis.

Por su parte, las razas Ovella Galega y Cabra Galega celebraron su sexta competición, con 25 reses de 7 criadores. El de Ovella Galega se centró en hembras mayores de 24 meses y galardonó animales de Sandra López, de Láncara, de Finca A Tellada, de Nogueira de Ramuín, y de Álvaro Rodríguez, de Mos. En Cabra Galega también podían participar solo hembras mayores de 24 meses, y en esta categoría se impusieron los ejemplares de María Teresa López, de Cerdido y de Dolores García, de Toques.

Un ejemplar premiado en el certamen de Ovella e Cabra Galega. / Cedida

En cuanto al VIII Concurso Morfológico de Porco Celta, acudieron más de 50 animales de una veintena de ganaderías. En machos reproductores el podio está ocupado este año por animales de José Antonio Fernández, de Ribadeo, de José Vega, de Castro de Rei, y de Fernando Calviño, de la parroquia cruceña de Camanzo. En hembras reproductoras, los tres primeros puestos recayeron en cerdas de Óscar Santos, de Friol, de Fernando López, de Mondoñeedo, y de María Fraiz, de O Carballiño. Por su parte, en recría ganaron en la presente edición reses de Juan Rodríguez, de Negreira, de Héctor Regueira, de A Laracha, y de Víctor Piñeiro, de Cospeito.

Por último, el Concurso de Pura Raza Galega será este sábado. Varios ejemplares pueden contemplarse ya desde el arranque de la feria en el pabellón 5.