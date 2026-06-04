Alumnado del colegio Cluny visita una alvariza en Zobra

Un numeroso grupo de escolares del colegio San José de Cluny, de Santiago, se desplazó hasta la parroquia lalinense de Zobra para conocer una alvariza que gestiona el compostelano Xosé Manuel Durán Orús. Durán es presidente de MENA, Manexo Ecolóxico e Natural das Abellas, una asociación gallega que lleva años trabajando con colmenas orientadas a reducir la dependencia de tratamientos contra la varroa. Este entorno y el de Vilatuxe concentran las alvarizas con mayor valor patrimonial del municipio lalinense.