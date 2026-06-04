Literatura y Educación
Una alumna de O Foxo, finalista en un certamen de relato breve
Redacción
Soraya Blervacq Valiñas, alumna de sexto de Primaria del CEIP O Foxo de A Estrada, consigue la plata en la décimosegunda edición del certamen de relatos cortos de Fanpas, abierto a toda la provincia de Pontevedra.
La participación en el concurso es promovida desde el centro tanto para el alumnado de quinto como para el de último curso, y no es la primera vez que algún matriculado se cuela entre los finalistas.
Soraya no puedo asistir personalmente a recoger el premio, al encontrarse en el viaje de fin de curso a Barcelona. En su lugar, lo recibieron su madre y su hermana. Entre las prestaciones de quedar finalista está la publicación del cuento de su autoría por la prestigiosa editorial de literatura infantil, Kalandraka.
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