Una alumna de O Foxo, finalista en un certamen de relato breve

Soraya Blervacq Valiñas, alumna de sexto de Primaria del CEIP O Foxo de A Estrada, consigue la plata en la décimosegunda edición del certamen de relatos cortos de Fanpas, abierto a toda la provincia de Pontevedra.

La participación en el concurso es promovida desde el centro tanto para el alumnado de quinto como para el de último curso, y no es la primera vez que algún matriculado se cuela entre los finalistas.

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Soraya no puedo asistir personalmente a recoger el premio, al encontrarse en el viaje de fin de curso a Barcelona. En su lugar, lo recibieron su madre y su hermana. Entre las prestaciones de quedar finalista está la publicación del cuento de su autoría por la prestigiosa editorial de literatura infantil, Kalandraka.