Alfonso Rueda: «A Semana Verde soubo reinventarse, e iso é un mérito colectivo»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró este jueves la Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, que este año alcanza su mayor participación de expositores en casi dos décadas, al contar con 793 stands. Durante su intervención, Rueda reivindicó la feria como «o gran escaparate de Galicia» y puso de manifiesto la gran transformación del evento durante los últimos años para poder aumentar los niveles de participación, internacionalización (los expositores directos proceden de seis países distintos) y profesionalización. «A feira non perdeu a súa esencia de sector primario, ao tempo que soubo reinventarse e ter aquí a grandes empresas galegas», detalla. Todo ese proceso de adaptación a las nuevas demandas tanto de empresas como de visitantes es «un mérito colectivo» que convirtió a la Semana Verde en un referente a la hora de dar visibilidad a la marca Galicia Calidade y a la capacidad del rural gallego a la hora de organizar eventos que atraen a miles de visitantes. No en vano, en varias ediciones este certamen rebasó las 100.000 visitas durante las cuatro jornadas.

Una "mostra de orgullo"

Para Rueda, la Semana Verde «é o escaparate da Galicia máis esencia, da Galicia Calidade, da Galicia moderna e do futuro que se reúne aquí en Silleda, e desde Galicia para o mundo». Del futuro del rural también habló el presidente de la Diputación y exalcalde de Rodeiro, Luis López. En su intervención, López indicó que desde este jueves y hasta el domingo gracias a la Semana Verde la comarca dezana se convierte, junto al resto de la provincia, «no centro neurálxico galego». Igual que Rueda mencionó las ferias específicas dentro de la Semana Verde orientadas a la caza, la alimentación, la belleza o el turismo, López apuntó que el certamen de Silleda «é un compendio de moitas mostras, da capacidade de innovación do sector primairo, da riqueza, da calidade e da variedade do tecido agroalimentario» así como de las posibilidades de emprendimiento y de crecimiento de la agroganadería y de todas las actividades vinculada al entorno rural. La Diputación cuenta con un stand propio, desde el que da a conocer su prorama de apoyo al comercio local de la Rede Move. En este puesto 14 productores de la provincia muestran sus alimentos

Encuentros de compradores, dentro de Salimat. / Bernabé / Javier Lalín

«Pero cómpre salientar que tamén é unha mostra de orgullo, profesionalidade e músculo de todos os actores que forman parte do noso campo», recalcó. El presidente de la Diputación concluyó su intervención indicando que «neste recinto poñemos o foco e alzamos a voz para remarcar que un dos motores máis potentes de desenvolvemento económico e de emprego que temos en Galicia é o sector agrogandeiro, e que un dos sinais de identidade e orgullo das galegas e galegos é o carácter rural que tan ben representando está sempre neste espazo».

Los dos cargos políticos realizaron un recorrido por la feria acompañados por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; su homóloga de Medio Rural, María José Gómez y la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, así como por parte de la corporación trasdezana y varios regidores y concejales de municipios vecinos.