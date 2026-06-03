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Vila de Cruces dedica 8.000 euros en ayudas al sector agroganadero

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El Concello de Vila de Cruces mantiene abierto por un mes el plazo de solicitud de ayudas para explotaciones agrarias y ganaderas. La partida asciende a 8.000 euros y con esta convocatoria se busca incentivar la contratación temporal de trabajadores o sociedades para la realización de trabajos en las explotaciones agroganaderas, sobre todo en épocas de sobrecarga o trabajo estacional.

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