Vila de Cruces dedica 8.000 euros en ayudas al sector agroganadero

El Concello de Vila de Cruces mantiene abierto por un mes el plazo de solicitud de ayudas para explotaciones agrarias y ganaderas. La partida asciende a 8.000 euros y con esta convocatoria se busca incentivar la contratación temporal de trabajadores o sociedades para la realización de trabajos en las explotaciones agroganaderas, sobre todo en épocas de sobrecarga o trabajo estacional.