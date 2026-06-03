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Vanesa García analizará las alergias en una charla en Lalín

Será el día 17 en el edificio sociocultural

Vanesa García Paz, doctora en Medicina e especialista en Alergología e Inmunología

Vanesa García Paz, doctora en Medicina e especialista en Alergología e Inmunología / Cedida

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La doctora en Medicina y especialista en Alergología e Inmunología Vanesa García Paz ofrecerá el día 17 una charla en el edificio sociocultural de Lalín.

La sesión está prevista para las 19.30 horas y, con carácter divulgativo y práctico, aportará a los presentes información útil para reconocer situaciones cotidianas sobre posibles síntomas.

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La especialista explicará diversos tipos de reacciones alérgicas frecuentes como las respiratorias provocadas por ácaros, piel, moho o epitelios de animales, las alergias alimentarias, las reacciones cutáneas, la urticaria o las picaduras de insectos. También reservará parte de su conferencia a las alergias a fármacos relacionadas con antibióticos, antiinflamatorios o contrastes yodados. La charla forma parte del ciclo municipal sobre salud de la concejalía de Sanidade.

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