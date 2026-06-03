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Quejas por falta de limpieza junto a zona deportiva e institutos en A Estrada

Piden actuación municipal y mayor civismo ciudadano y alertan del deterioro de aceras y espacios públicos.

La calle entre el IES García Barros y la residencia es la más afectada de la zona.

La calle entre el IES García Barros y la residencia es la más afectada de la zona. / FDV/Externas

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Fran Campos

A Estrada

Vecinos y usuarios de la Rúa da Cultura, la zona deportiva y el entorno de los institutos en A Estrada, denuncian el estado de abandono de algunas calles, especialmente en la calle entre el IES García Barros y la residencia de mayores. Alertan de la presencia de maleza que dificulta el paso por las aceras, contenedores rotos y suciedad acumulada, además de basura, ropa, cajas e incluso neumáticos de coche.

Quejas vecinales por basura y maleza

Quejas vecinales por basura y maleza

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La calle entre el IES García Barros y la residencia es la más afectada de la zona. / FDV/Externas

Reclaman al Concello más limpieza y mantenimiento, y apelan a la responsabilidad ciudadana en la gestión de los residuos.

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