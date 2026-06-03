«La sidra es mucho más que un producto, es cultura, identidad y una forma de vida»

Leire Alkorta, gerente de Sagardoaren Lurraldea, está al frente de una de las entidades más destacadas en la promoción de la cultura de la sidra vasca. Este sábado, la organización recibirá el Grolo de Ouro en la Feira da Sidra de A Estrada, un reconocimiento a su labor en la difusión y valorización del patrimonio sidrero.

¿Cómo han recibido la noticia del "Grolo de Ouro"?

La noticia nos hizo muchísima ilusión. Entendemos que este tipo de reconocimientos son el fruto del trabajo que llevamos realizando desde hace muchos años para promover la cultura de la sidra en el País Vasco. Estamos muy contentos porque es una recompensa a todo ese esfuerzo.

¿Qué es exactamente Sagardoaren Lurraldea?

Sagardoaren Lurraldea, o Territorio de la Sidra, es una marca turística creada para difundir toda la oferta relacionada con la cultura sidrera. Engloba eventos, experiencias turísticas, las actividades del Museo de la Sidra Vasca Sagardoetxea y propuestas desarrolladas junto a las sidrerías. Queríamos representar un territorio donde la sidra es mucho más que una bebida.

¿Cómo se consigue construir un proyecto de estas características?

Ha sido un trabajo de muchos años y de muchas personas. Todo comenzó en 2003 con la creación del consorcio Sagardun, integrado por el Ayuntamiento de Astigarraga, asociaciones de sidreros y colectivos culturales. En 2006 nació Sagardoetxea, un espacio para mostrar todo lo que hay detrás de la sidra: tradiciones, identidad, idioma y forma de vida. Además, organizamos eventos como la apertura de la temporada del txotx, el Día de la Sidra, la Fiesta de la Manzana o el encuentro internacional Sagardo Forum.

¿Qué cree que ha visto Maceira e Sidra para conceder este premio a Sagardoaren Lurraldea?

Quizá hayan valorado nuestra trayectoria y el trabajo realizado para estructurar una oferta cultural y turística alrededor de la sidra y dar visibilidad a un patrimonio que ya existía. Que nos tomen como referencia es un orgullo para todas las personas que han participado en este proyecto.

Galicia y Euskadi comparten una larga tradición sidrera. ¿Qué vínculos existen hoy entre ambos territorios?

Tenemos muy buena relación. De hecho, el año pasado pusimos en marcha una iniciativa conjunta de promoción turística de la sidra junto con Galicia y Asturias. Compartimos un producto común, aunque cada territorio conserva sus propias particularidades. Esa diversidad nos enriquece y nos permite crear colaboraciones muy interesantes.

¿Qué importancia tiene hoy la sidra en la sociedad vasca?

La sidra es una de las bebidas más representativas de nuestra tierra y cuenta con un fuerte arraigo social. En muchas localidades se celebran los Sagardo Egunak o Días de la Sidra, degustaciones populares que reflejan hasta qué punto forma parte de nuestra identidad colectiva.

Mirando al futuro, ¿cuáles son los principales retos del sector?

Uno de los grandes desafíos es seguir innovando y diversificando la oferta para adaptarnos a los nuevos consumidores. También es fundamental seguir mejorando la calidad del producto. A ello se suma el impacto del cambio climático. Debemos estudiar cómo afecta a la manzana y qué variedades autóctonas pueden adaptarse mejor a las nuevas condiciones para mantener la calidad de la sidra.

¿Cree que la cultura sidrera todavía tiene margen de crecimiento?

Sí, sin duda. Aunque la sidra sigue consumiéndose principalmente a nivel local y nacional, existen oportunidades de crecimiento. La aparición de nuevos productos elaborados a partir de la manzana puede ayudar a abrir mercados y dar a conocer nuestra cultura fuera de nuestras fronteras.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar al sector sidrero gallego?

Sobre todo, un mensaje de ánimo. Tenemos el privilegio de trabajar con un patrimonio que forma parte de nuestra identidad. Si se divulga con ilusión, cariño y autenticidad, la gente lo percibe. Esa es la esencia de todo este trabajo.

Por cierto, ¿conoce ya A Estrada?

Todavía no he tenido la oportunidad de visitarla. He estado en otras zonas de Galicia, pero esta será mi primera vez en A Estrada y tengo muchas ganas de conocerla.