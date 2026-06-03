La patronal dezana celebra asamblea general el día 16
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La Asociación de Empresarios de Deza (AED) celebrará el día 16 (20.00 horas en primera convocatoria y 20.30 en segunda) su asamblea general. La directiva presididas por David Campos expondrá la memoria de actividades, las cuentas y el informe de auditoría del pasado año, así como el presupuesto para el presente ejercicio. Además del apartado de ruegos y preguntas, David Campos aprovechará este encuentro para presentar su informe anual.
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